Актер Джон Траволта получит награду "Икона кино" на Каннском кинофестивале

Долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным награды

Джон Траволта. Фото: Getty

Известный голливудский актер и певец Джон Траволта получит престижную награду на 71-м Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая и уже даже известен фильм открытия, пишет Variety.

Сообщается, что 64-летний актер получит награду Cinema Icon ("Икона кино") на фестивале во Франции. Исполнительный редактор Стивен Гайдос отметил, что

Отметим, что Траволта был номинирован на "Оскар" в 1977 году за роль в фильме "Лихорадка субботнего вечера", а в 1994 году – за "Криминальное чтиво".

Музыкальный фильм "Бриолин", выпущенный в 1978 году, главные роли в котором сыграли Траволта и Оливия Ньютон-Джон, вошел в число самых популярных киномюзиклов. Отметим и то, что 15 мая, после премьеры в Каннах своего нового фильма – драмы "Жизнь и смерть Джона Готти", Траволта получит премию Cinema Icon.

Напомним, Джон Траволта также попал в центр секс-скандала. Актера обвиняют в сексуальных домогательствах. Молодой массажист из фешенебельного отеля обратился с заявлением в полицию, рассказав, что в 2000 году актер приставал к нему.