Актер Евгений Янович: "В этом году на День смеха буду лежать и стараться не шутить"

Актер шоу "Мамахохотала" рассказал о своем карантине и острых шутках

День дурака или День смеха в этом году выпадает на период карантина. Проводя третью неделю подряд дома, трудно кого-то разыграть – но это не значит, что надо забывать о чувстве юмора! Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович рассказал о своем карантине, острых шутках и почему он никогда не любил День дурака.

Женя, как обычно празднуешь День смеха и как проходит твое 1 апреля в этом году?

Обычно, нравится проводить этот день в работе. Собственно, как и многие другие праздники. Тем более, что День смеха я не очень люблю. У большинства людей он ассоциируется с розыгрышами, а не смехом и юмором. А розыгрыши – это точно не мое. В этом году на День смеха буду лежать и стараться не шутить.

Расскажи о своем самом удачном розыгрыше на День смеха?

Как я уже говорил, розыгрыши не люблю. Тем более, на 1 апреля. Это очень странно, когда в году выделяют день для "легальных" подколов. Вы же прекрасно знаете, все, что легально – не интересно. Если бы вы наоборот запретили разыгрывать друг друга – тогда бы, поверьте, тайно все бы мечтали это сделать.

Актер Евгения Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

Согласен ли ты, что в трудных жизненных ситуациях один из лучших способов пережить этот период – подшучивать над ним? Если да, то как не пересечь эту грань?

Согласен. Человек, который не шутит в таких ситуациях, может быстро сойти с ума. Вообще, я боюсь людей, которые не умеют посмотреть на проблемы с иронической точки зрения. Хотя, пожалуй, именно такие 1 апреля и разыгрывают друг друга.

Теперь касательно грани. Знаете, у людей, которые занимаются юмором, ситуация схожа с любителями пикантной пищи. Со временем и первым, и вторым нужно все "острее", чтобы удовлетворить себя. Только в случае с юмористами острее становятся шутки. И определенная граница может быть потеряна. Существует ли она? Да. Знаю ли я ее? Пожалуй, уже нет.

Что тебе помогает сохранять хорошее настроение в дни карантина?

А кто сказал, что оно хорошее? Я сейчас читаю книгу "Почему люди тупые?" и часто узнаю в ней себя. Ну, и других людей тоже. И меня это радует. Смешнее людей и их поведения ничего не может быть. Просто стоит найти правильный угол, под которым на это посмотреть. Иронизируйте и карантин прожить будет в разы проще.

Актер Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

Какие комедии для поднятия настроения ты сейчас смотришь и можешь порекомендовать?

Хм. Ну, давайте так. На этом карантине я бы каждому советовал посмотреть сериал "Последний человек на Земле". В это время он будет еще лучше восприниматься. Ну, и давайте уже вся Украина посмотрит "Мои мысли тихие". Лучшая украинская комедия уже доступна на онлайн-платформах.

Кроме шуток и комедий – какой твой собственный рецепт хорошего настроения и позитивного мышления?

Не пытайтесь быть в курсе всего, что связано с вирусом. Не слушайте дураков и не спорьте с ними в соцсетях. Мойте руки, сохраняйте дистанцию, соблюдайте правила гигиены и всегда будьте готовы посмеяться над собой.

Напомним, ранее "Сегодня" подготовили лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток.

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