Третий сезон сериала "Швидка": актер Геннадий Василенко рассказал об отношениях в кадре и съемках во время карантина

Актер признался, что новый сезон полон неожиданностей и интересных поворотов

В июне начались съемки третьего сезона, полюбившегося многим комедийного сериала на канале НЛО TV о жизни парамедиков – "Швидка". Его главный герой – Игорь Шульга (актер Геннадий Василенко). На экране Шульга саркастичный, упрямый и циничный. А вот в жизни актер Геннадий Василенко – совершенно другой! Правда, есть у сериального персонажа и реального актера схожие качества – о них, а также о том, как проходят съемки нового сезона рассказал сам Геннадий Василенко.

Геннадий Василенко рассказал о съемках сериала "Швидка" Фото: пресс-служба

Гена, как изменился твой герой, доктор Шульга, в новом сезоне?

Шульга – это Шульга! С ним его профессионализм, ирония, сарказм, юмор и принципиальность. Возможно, в какие-то моменты ему хочется остановиться. Или кажется, что хочется. И открою маленький секрет – нет, не получится! На экране будет именно тот Игорь, которого мы создавали с режиссером Александром Богданенко, продюсером Вячеславом Дергачевым и всей творческой командой. Именно тот Шульга, которого полюбил зритель.

Каково это – встретиться с уже знакомыми коллегами-актерами после долгих месяцев разлуки?

На самом деле прошел почти год между съемками второго и третьего сезонов. Конечно, все соскучились друг за другом, соскучились по родной съемочной площадке, по атмосфере, по своим героям. Поэтому ничего кроме радости и вдохновения в первые съемочные дни я лично не заметил.

Кадр со съемок сериала "Швидка" Фото: пресс-служба

Съемки в период немного послабленного, но, все-таки, карантина – отличаются от прежних?

Не могу сказать, что есть какие-то различия кроме измерения температуры и других профилактических мероприятий (которые, кстати, не помешают и после снятия ограничений). Поэтому работаем в обычном режиме.

На твой взгляд Шульга и Виталина (актриса Надежда Хильская, коллега Игоря Шульги в сериале "Швидка", – ред.) в реальной жизни могли бы быть вместе? Или два таких взрывных характера друг друга просто убьют?

Почему нет? Я уверен, что, если вы присмотритесь к своим друзьям или родным, непременно найдете пару – "Шульга и Виталина". Возможно, именно вы, в своих отношениях, и есть "Шульгой", или "Виталиной".

Кадр со съемок сериала "Швидка" Фото: пресс-служба

С кем из актеров по съемочной площадке ты сдружился больше всего? Как поддерживаете связь вне съемочного процесса?

У нас классная команда, со всеми актерами прекрасные отношения. Что касается поддержания связи, в наше время – это не сложно. Cоциальные сети очень помогают в этом. Так что, лайкаем мы друг друга постоянно!

Какие из качеств твоего сериального героя тебе особенно близки? И где Шульга совершенно на тебя настоящего не похож?

Шульга – профессионал в своем деле. Надеюсь, что я такой же профессионал в своем. Пожалуй, это самое важное сходство – отношение к работе. Что касается других качеств, то мы очень разные… а, может, и нет.

Как ты для себя объясняешь некий скептицизм и временами занудство Шульги?

Шульга и его коллеги спасают жизни! Да, это комедия, но мы не должны забывать, что на кону стоит жизнь. Отсюда и поведение Шульги в той или иной ситуации. Нарушая правила, он всегда помнит об уровне ответственности в профессии. Помнит сам и напоминает другим.

В новом сезоне есть сюжетные повороты, которые тебя удивили или порадовали?

Конечно, в новом сезоне будут и интересные повороты, и неожиданные ситуации. Но сказать пока ничего не могу, поскольку это – спойлеры. Второй сезон завершился с большими знаками вопроса для всех героев. Поэтому третий сезон на эти вопросы даст ответы.

Начались съемки третьего сезона сериала "Швидка" Фото: пресс-служба

Почему зрителю нужно посмотреть третий сезон сериала "Швидка"?

Если вам нравится классный юмор, крутые герои и захватывающие истории – вам к нам! "Швидка", 3 сезон, НЛО TV!

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