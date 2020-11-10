Актер из сериала "Доктор Хаус" найден мертвым во время карантина в отеле
Берт Беласко приехал в Ричмонд для новой роли
38-летний американский Берт Беласко, который сыграл в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" был найден мертвым в номере отеле.
Некоторое время назад актер прибыл в Ричмонд, штат Вирджиния на съемки и оставался в гостиничном номере на период карантина, но в понедельник, 9 ноября, правоохранители нашли тело. Об этом сообщает Variety. Детали смерти сейчас выясняются, но отец Берта Беласко назвал вероятную причину.
Причина смерти Берта Беласко выясняется, но его отец заявил, что виной происшедшему стала аневризма. На кровати актера были найдены пятна крови, но следы насилия не были найдены.
В фильмографии Берта Беласко числятся такие фильмы и сериалы, как "Американская принцесса", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача" и "Ки и Пил", "Супермаркет", а также знаменитые "Доктор Хаус" и "Правосудие".
Ранее мир опечалила новость о смерти актрисы из фильмов "Титаник" и "Назад в будущее".
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