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Актер из сериала "Доктор Хаус" найден мертвым во время карантина в отеле

Сегодня, 16:14

Берт Беласко приехал в Ричмонд для новой роли

38-летний американский Берт Беласко, который сыграл в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" был найден мертвым в номере отеле.

Некоторое время назад актер прибыл в Ричмонд, штат Вирджиния на съемки и оставался в гостиничном номере на период карантина, но в понедельник, 9 ноября, правоохранители нашли тело. Об этом сообщает Variety. Детали смерти сейчас выясняются, но отец Берта Беласко назвал вероятную причину.

Берт Беласко
Берт Беласко
Фото: Getty Images

Причина смерти Берта Беласко выясняется, но его отец заявил, что виной происшедшему стала аневризма. На кровати актера были найдены пятна крови, но следы насилия не были найдены.

В фильмографии Берта Беласко числятся такие фильмы и сериалы, как "Американская принцесса", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача" и "Ки и Пил", "Супермаркет", а также знаменитые "Доктор Хаус" и "Правосудие".

Ранее мир опечалила новость о смерти актрисы из фильмов "Титаник" и "Назад в будущее".

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