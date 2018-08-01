Актер Мэл Гибсон сыграет главную роль в военной драме

Старт съемок обещают в октябре этого года

Мэл Гибсон. Фото: Getty

Голливудский актер Мэл Гибсон, который недавно заявил, что будет снимать фильм "Разрушитель" о событиях Второй мировой войны, снимется в картине под рабочим названием "War Pigs" вместе с Колином Фарреллом.

Речь пойдет о бывших военных, которые потеряли друга в ходе операции по борьбе с наркокартелем. Пока правительство продолжает бездействовать, товарищи берут все в свои руки, дабы отомстить картелю и забрать их деньги себе.

Старт съемок обещают в октябре этого года, а режиссером стал Томми Виркола ("Охотники на ведьм").

Так же известно, что по окончанию съемок в данном проекте, Мэл Гибсон снова сядет в режиссерское кресло, на этот раз это будет драма "Эсминец" с Марком Уолбергом в главной роли.

Напомним, Мэл Гибсон и Джонни Депп стали самыми неприбыльными актерами по версии журнала Variety.

Кроме того, Мел Гибсон снимет продолжение своего фильма "Страсти Христовы". Компания ICM Partners, которая представляет интересы Кэвизела, подтвердила, что актер ведет переговоры с Гибсоном.