Актер Ричард Гир снимется в сериале впервые за 30 лет
8-серийное шоу создаст Том Роб Смит, который ранее работал над проектом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
Седовласый красавчик Голливуда Ричард Гир, который в свои 68 лет наконец женился, впервые за 30 лет снимется в телевизионном 8-серийном сериале. Проект представляет собой драму с названием "Мать, отец, сын". Об этом пишет Deadline.
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Создателем шоу выступит Том Роб Смит, который ранее работал над проектом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Гиру же досталась роль американского медиамагната, который переживает последствия разрушенного брака. Параллельно он пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну.
Съемки сериала должны стартовать уже летом текущего года в одном из испанских городов.
Напомним, Ричард Гир недавно оказался втянут в очень неприятную историю – с него требуют полмиллиона долларов в качестве компенсации за отказ работать над фильмом "Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая".
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