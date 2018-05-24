Актер Ричард Гир снимется в сериале впервые за 30 лет

8-серийное шоу создаст Том Роб Смит, который ранее работал над проектом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"

Ричард Гир. Фото: AFP

Седовласый красавчик Голливуда Ричард Гир, который в свои 68 лет наконец женился, впервые за 30 лет снимется в телевизионном 8-серийном сериале. Проект представляет собой драму с названием "Мать, отец, сын". Об этом пишет Deadline.

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Создателем шоу выступит Том Роб Смит, который ранее работал над проектом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Гиру же досталась роль американского медиамагната, который переживает последствия разрушенного брака. Параллельно он пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну.

"В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Так что для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном восьмичасовом проекте с талантливыми людьми", – отметил Гир.

Съемки сериала должны стартовать уже летом текущего года в одном из испанских городов.

Напомним, Ричард Гир недавно оказался втянут в очень неприятную историю – с него требуют полмиллиона долларов в качестве компенсации за отказ работать над фильмом "Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая".

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