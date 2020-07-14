Актер сериала "Швидка" об отношениях с возлюбленной: "Критика от любимого человека – это самое ценное, что может быть"
В театре Геннадий и Анна часто играли любовников, а вот на экране встретились как бывшие
Есть стереотип касательно прочности актерских браков. Будто двое актеров в семье – это постоянная ревность и выяснения отношений. Главный герой сериала "Швидка" на канале НЛО TV Геннадий Василенко доказывает обратное. Уже много лет он в отношениях с актрисой Анной Бахмут.
На собственном примере актерская пара показывает, что их семья только укрепляется с годами. А роли в театре и сериалах, где есть сцены с поцелуями, только подогревают их страсть. Актер Геннадий Василенко поделился историей своей любви эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle.
Геннадий, с чего началась ваша история любви?
Мы с любимой познакомились в театре, в который я пришел работать после выпуска из института. Аня уже там работала, играла главные роли. Я, как и многие зрители, стал поклонником ее таланта. Ну а дальше уже дело какой-то части мозга, которая отвечает за чувства. Объяснить это невозможно.
В соцсетях складывается ощущение, что вы не сильно афишируют свои отношения – или это не так?
Мне так не кажется. Возможно, мы действительно не афишируем все, что случается в нашей жизни. И это потому, что хочется оставлять некоторые вещи только для себя. Каждый выбирает свой формат существования в социальных сетях. Мы точно не скрываем наши отношения, но и не показываем лишнего.
Как это, когда в семье двое актеров?
У нас все сосредоточено на поддержке друг друга. Два актера – это супер, поскольку профессия специфическая, и не все эту специфику понимают. Помогаем друг другу, когда это необходимо. Лично я вижу только плюсы в том, что мы актеры. К тому же, мы очень любим свою профессию. Мне кажется, что это касается не только актеров, но и всех профессий. Когда люди на одной волне, им интересно вместе.
Твоя любимая поддерживает все твои творческие начинания? У вас есть конкуренция на этой почве?
Конечно, Аня поддерживает меня во всем. О конкуренции и речи быть не может. Я, если честно, не понимаю в чем мы можем конкурировать.
Вы с женой можете критиковать роли друг друга или давать советы по игре на сцене? Как воспринимаешь такую критику?
Критика от любимого человека – это самое ценное, что может быть. Мы довольно хорошо знаем друг друга, и знаем, на что мы способны в кадре или на сцене. Критика и ее восприятие – это уважение и доверие, и это нужно ценить.
Во втором сезоне сериала "Швидка" твоя жена играет роль твоей бывшей жены. Как это – быть в одной сцене с любимым человеком и играть чувства, которые прошли?
В театре мы довольно часто играли любовников или героев, которые влюбляются. На экране встретились в качестве бывших. В обоих случаях – абсолютно комфортно. Потому что существование актера не должно зависеть от личных отношений с партнером по площадке или по сцене. Ты надеваешь персонажа и вместе с ним проживаешь его жизни.
Как в вашей семье относятся к сценам с поцелуями? У вас бывает ревность или это всегда воспринималось по умолчанию как работа?
Я к поцелуям или постельным сценам отношусь абсолютно нормально, как и Аня. Это наша профессия. Возможно, здесь и помогает тот факт, то что мы оба актеры.
Сколько лет вы вместе и как за это время изменились ваши отношения?
Мы вместе больше пяти лет. И за эти годы мы через многое прошли вместе. Я думаю, что наши отношения только укрепились.
В чем, на твой взгляд, секрет долгих и счастливых отношений?
Уважение! Главное – это уважать друг друга.
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