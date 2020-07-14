Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актер сериала "Швидка" об отношениях с возлюбленной: "Критика от любимого человека – это самое ценное, что может быть"

Сегодня, 15:50

В театре Геннадий и Анна часто играли любовников, а вот на экране встретились как бывшие

Есть стереотип касательно прочности актерских браков. Будто двое актеров в семье – это постоянная ревность и выяснения отношений. Главный герой сериала "Швидка" на канале НЛО TV Геннадий Василенко доказывает обратное. Уже много лет он в отношениях с актрисой Анной Бахмут.

На собственном примере актерская пара показывает, что их семья только укрепляется с годами. А роли в театре и сериалах, где есть сцены с поцелуями, только подогревают их страсть. Актер Геннадий Василенко поделился историей своей любви эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle.

Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Фото: пресс-служба

Геннадий, с чего началась ваша история любви?

Мы с любимой познакомились в театре, в который я пришел работать после выпуска из института. Аня уже там работала, играла главные роли. Я, как и многие зрители, стал поклонником ее таланта. Ну а дальше уже дело какой-то части мозга, которая отвечает за чувства. Объяснить это невозможно.

В соцсетях складывается ощущение, что вы не сильно афишируют свои отношения – или это не так?

Мне так не кажется. Возможно, мы действительно не афишируем все, что случается в нашей жизни. И это потому, что хочется оставлять некоторые вещи только для себя. Каждый выбирает свой формат существования в социальных сетях. Мы точно не скрываем наши отношения, но и не показываем лишнего.

Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Фото: пресс-служба

Как это, когда в семье двое актеров?

У нас все сосредоточено на поддержке друг друга. Два актера – это супер, поскольку профессия специфическая, и не все эту специфику понимают. Помогаем друг другу, когда это необходимо. Лично я вижу только плюсы в том, что мы актеры. К тому же, мы очень любим свою профессию. Мне кажется, что это касается не только актеров, но и всех профессий. Когда люди на одной волне, им интересно вместе.

Твоя любимая поддерживает все твои творческие начинания? У вас есть конкуренция на этой почве?

Конечно, Аня поддерживает меня во всем. О конкуренции и речи быть не может. Я, если честно, не понимаю в чем мы можем конкурировать.

Геннадий Василенко та Анна Бахмут
Геннадий Василенко та Анна Бахмут
Фото: пресс-служба

Вы с женой можете критиковать роли друг друга или давать советы по игре на сцене? Как воспринимаешь такую ​​критику?

Критика от любимого человека – это самое ценное, что может быть. Мы довольно хорошо знаем друг друга, и знаем, на что мы способны в кадре или на сцене. Критика и ее восприятие – это уважение и доверие, и это нужно ценить.

Во втором сезоне сериала "Швидка" твоя жена играет роль твоей бывшей жены. Как это – быть в одной сцене с любимым человеком и играть чувства, которые прошли?

В театре мы довольно часто играли любовников или героев, которые влюбляются. На экране встретились в качестве бывших. В обоих случаях – абсолютно комфортно. Потому что существование актера не должно зависеть от личных отношений с партнером по площадке или по сцене. Ты надеваешь персонажа и вместе с ним проживаешь его жизни.

Геннадий Василенко та Анна Бахмут
Геннадий Василенко та Анна Бахмут
Фото: пресс-служба

Как в вашей семье относятся к сценам с поцелуями? У вас бывает ревность или это всегда воспринималось по умолчанию как работа?

Я к поцелуям или постельным сценам отношусь абсолютно нормально, как и Аня. Это наша профессия. Возможно, здесь и помогает тот факт, то что мы оба актеры.

Читайте также:
Третий сезон сериала "Швидка": актер Геннадий Василенко рассказал об отношениях в кадре и съемках во время карантина

Сколько лет вы вместе и как за это время изменились ваши отношения?

Мы вместе больше пяти лет. И за эти годы мы через многое прошли вместе. Я думаю, что наши отношения только укрепились.

В чем, на твой взгляд, секрет долгих и счастливых отношений?

Уважение! Главное – это уважать друг друга.

Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Геннадий Василенко и Анна Бахмут
Фото: пресс-служба

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершились съемки мелодрамы "Рысь" производства телеканала "Украина" и FILM.UA Group.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Этот фильм оставляет след": интервью с актрисой и фэшн-иконой Росси Де Пальма и режиссером фильма "Русалка в Париже" Матиасом Мальзье Звезды сериала "Школа" Анна Тринчер и Богдан Осадчук заинтриговали поклонников пламенным роликом Полежайкин из «Папиных дочек» лежит в больнице с переломом обеих ног
интервью актер актеры Швидка Геннадий Василенко
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 15:50Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Сегодня, 12:20Food

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Сегодня, 09:48Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Сегодня, 09:27Шоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Вчера, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Вчера, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

12 июляTravel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

12 июляПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

12 июляEvents

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июляEvents

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

Новости партнеров

Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять