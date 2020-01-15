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Актер Стэн Кирш, сыгравший в сериалах "Друзья" и "Горец", покончил с собой

Тело актера обнаружила его супруга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Умер Стэн Кирш
Умер Стэн Кирш
Фото: YouTube

В США умер актер Стэн Кирш, сыгравший в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь". Мужчине был 51 год, сообщает TMZ.

Также на 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон:

Сообщается, тело актера в ванной 11 января обнаружила его супруга. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш покончил с собой. Мотивы такого решения актера пока не установлены.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года. В 2008 году актер основал собственную актерскую студию, также он выступал в качестве режиссера и продюсера.

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Кирш сыграл в более чем 20 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Горец", "Друзья" и "Военно-юридическая служба".

Напомним, накануне СМИ облетела информация о смерти американского актера Эндрю Данбара из сериала "Игра престолов". Позднее оказалось, что новость о смерти Данбара является не совсем правдивой.

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