Актеры из "Игры престолов" показали совместный смешной снимок

В саге их герои ненавидят друг друга, но в жизни это не так

Кадр из сериала "Игра престолов"

Фанаты фэнтези-сериала "Игра престолов" с нетерпением ждут последнего 8 сезона, тем более, что создатели пообещали неожиданный поворот.

А недавно звезды "Игры престолов" Лина Хиди и Конлет Хилл, сыгравшие Серсею и Вариса, показали теплый дружественный снимок. Фотография собрала за день почти 140 тысяч просмотров на Instagram-странице актрисы.

По информации издания the Mashable, снимок был сделан в испанской Севилье. Известно, что по сюжету фэнтезийной саги герои не слишком дружны, однако в жизни, судя по всему, актеры очень хорошо ладят.

Лина Хиди и Конлет Хилл Скриншот

Напомним, актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", недавно влилась в актерский состав биографической ленты "Банковский счет мистера Тода". Впрочем, ей еще предстоят съемки последнего сезона фэнтезийной саги. Актриса поделилась впечатлениями о сценарии последнего сезона сериала.

Подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа: