Актеры из "Назад в будущее" показали совместное фото
Смотрите, как сейчас выглядят Док и Марти Макфлай
Док и Марти Макфлай из фильма "Назад в будущее" встретились спустя годы. Актеры Кристофер Ллойд, который появился в трейлере мюзикла по мотивам легендарной трилогии, и Майкл Джей Фокс порадовали фанатов совместным снимком.
На странице Кристофера Ллойда в Instagram появился снимок, где он запечатлен вместе со своим звездным коллегой по серии фильмов "Назад в будущее". Исполнителям ролей доктора Эмметта Брауна и Марти Макфлая сейчас 82 и 59 лет соответственно.
Первая часть научно-фантастической трилогии вышла на экраны в 1985 году, став самым кассовым фильмом.
"Мчусь на скорости 88 миль в час на вечер покера от Майкла Джей Фокса", – написал в посте Кристофер Ллойд.
Оказалось, что поводом для встречи актеров стал благотворительный турнир по покеру, организованный фондом Майкла Джей Фокса. Знаменитость ищет лекарство от болезни Паркинсона, от которой уже более 30-ти лет страдает сам.
Какие фильмы смотрели в 90-х, узнайте в сюжете:
Напомним, что осенью минувшего года Кристофер Ллойд посетил Comic Con Ukraine и рассказал о своем любимом фильме.
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