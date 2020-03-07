Актеры из "Назад в будущее" показали совместное фото

Смотрите, как сейчас выглядят Док и Марти Макфлай

Док и Марти Макфлай из фильма "Назад в будущее" встретились спустя годы. Актеры Кристофер Ллойд, который появился в трейлере мюзикла по мотивам легендарной трилогии, и Майкл Джей Фокс порадовали фанатов совместным снимком.

Кадр из фильма "Назад в будущее" Фото: YouTube

На странице Кристофера Ллойда в Instagram появился снимок, где он запечатлен вместе со своим звездным коллегой по серии фильмов "Назад в будущее". Исполнителям ролей доктора Эмметта Брауна и Марти Макфлая сейчас 82 и 59 лет соответственно.

Первая часть научно-фантастической трилогии вышла на экраны в 1985 году, став самым кассовым фильмом.

"Мчусь на скорости 88 миль в час на вечер покера от Майкла Джей Фокса", – написал в посте Кристофер Ллойд.

INSTAGRAM

Оказалось, что поводом для встречи актеров стал благотворительный турнир по покеру, организованный фондом Майкла Джей Фокса. Знаменитость ищет лекарство от болезни Паркинсона, от которой уже более 30-ти лет страдает сам.

Какие фильмы смотрели в 90-х, узнайте в сюжете:

Напомним, что осенью минувшего года Кристофер Ллойд посетил Comic Con Ukraine и рассказал о своем любимом фильме.

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