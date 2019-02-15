Актеры "Мамахохотала" снялись в мини-сериале "После секса"

Серии будут выходить на страницах студии "Мамахохотала" в Instagram

"После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala

Вчера, 14 февраля Moneyveo запустили мини-сериал совместно со студией "Мамахохотала". Сериал называется "После секса", в нем показаны краткие диалоги молодых пар в постели. В сериале снялись актеры студии "Мамахохотала".

Серии будут выходить на страницах студии "Мамахохотала" в Instagram.

"Мы хотели создать качественный юмористический контент для инстаграм, который будет интересен молодым людям. Для нас было важно, чтобы интеграция бренда-партнера была ненавязчивая, нативная. Наши цели полностью совпали с целями Moneyveo, поэтому мы решили, что совместная работа может быть плодотворной. Спасибо Moneyveo за то, что доверились нашему опыту в креативе и юморе. Нам было очень комфортно работать, а это залог создания успешного контента", – рассказал руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук.

Мини-сериал "После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala Мини-сериал "После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala Мини-сериал "После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala Мини-сериал "После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala Мини-сериал "После секса" Фото: instagram.com/mamahohotala 1/5

Напомним, с 31 января в украинский прокат вышел фильм "Встреча одноклассников". Это комедия о трех друзьях-одноклассниках, которые, успев многое повидать на своем пути, спустя 25 лет собираются весело отметить встречу в родной школе. Звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

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