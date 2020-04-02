Интервью

Актриса Александрина Гончарова: Ради съемок в "Отважных" я научилась танцевать на пилоне

6 апреля на телеканале "Украина" состоится премьера детективной драмы "Отважные"

В понедельник, 6 апреля, на телеканале "Украина" состоится премьера 40-серийной детективной драмы "Отважные" производства студии FILM.UA и телеканала "Украина". Для молодой актрисы Александрины Гончаровой роль в этой картине стала первой крупной работой. В сериале Саша сыграла Соломию, психолога подразделения по борьбе с домашним насилием. В эксклюзивном интервью девушка рассказала о роли, себе, семье и планах.

Ранее в этом материале мы рассказывали, почему обязательно нужно посмотреть сериал "Отважные". По сюжету, капитан полиции Инга Николаевна Долинская возглавляет подразделение по противодействию домашнему насилию. Женщина добивалась этого несколько лет, и наконец, ей выпал такой шанс.

Александрина Гончарова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Саша, расскажите о своей героине…

Моя Соломия – психолог, у которой много тайн. И даже я, исполнительница роли, неожиданно узнаю о тех или иных ее секретах. Самая главная ее тайна связана с ее сестрой. Не хочется спойлерить и рассказывать, как и что… Но Соломия подбрасывает много неожиданностей.

Как психолог, она помогает жертвам насилия…

Да, но в одной из серий вдруг выясняется, что она – вовсе не психолог. И не в образовании дело! Ей просто очень нужно было попасть в подразделение борьбы с домашним насилием, и она нашла способ это сделать…

То есть, она попала в отдел ради осуществления своих планов?

Могу сказать, что у Соломии все непросто.

Как вы относитесь к психологам?

Уважительно. Даже допускаю, что сама могу освоить эту профессию. Вообще, меня многие специальности привлекают: хотела стать – и архитектором, и логопедом…

Но пошли почему-то в актрисы…

Скорее всего, это генетика. Ведь и мама, и отец, и отчим – все актеры и режиссеры…

Александрина Гончарова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Признавайтесь: фамилия вашей мамы?

Моя мама – актриса театра и кино Елена Михайличенко, папа – режиссер и актер Максим Михайличенко. Благодаря родителям-актерам, я буквально выросла за кулисами. И конечно, передо мной не стоял выбор – кем я хочу стать, это давно было известно.

В театре заняты?

Сейчас нет, но у меня был опыт в частном театре кукол. Сейчас все время занята на съемках.

Ваша мама говорила, что вы замуж собираетесь…

Да, было такое. Мы сначала хотели расписаться осенью, но перенесли на весну, чтобы всем было удобно. Потом решили жениться летом… Но к этому моменту я все обдумала и поняла, что пока не готова выходить замуж.

Скажите, а вы сталкивались с жертвами домашнего насилия?

Нет… У меня в семье нет такого. А мои мама и бабушка – они как волшебницы. Любят возиться с цветами, читать, заниматься саморазвитием. Да, бывают тяжелые моменты, но мои бабушка и мама научились их отпускать.

Что вам нравится в Соломии?

Она очень сильная, в ее жизни была очень тяжелая травма, но Соломия не сломалась. Она эмоциональная, каждая история ее шокирует, она переживает как свою боль – этим она близка мне.

Кадр из сериала "Отважные" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чему вам пришлось научиться ради съемок?

Ради Соломии я научилась танцевать на пилоне! Не буду раскрывать подробности… Несколько раз я пыталась освоить танцы, но не было времени. А тут понадобилось для роли! Мне очень нравится.

Что было самым трудным на съемках? В кадре вам труднее смеяться или плакать?

На самом деле плакать в кадре трудно. Бывает, что во время съемок всякая ерунда лезет в голову, а при этом нужно сосредоточиться.

И что вы с этой ерундой делаете?

Отгоняю. Бывает, тебя вдруг что-то смешит, а надо быть серьезной. В общем, есть свои сложности.

В фильме какого жанра хотели бы сняться?

Люблю драмы и исторические фильмы. Корсеты и кринолины – это так красиво, я бы с удовольствием снялась бы.

Смотрите премьеру сериала "Отважные" 6 апреля в 18:00 на телеканале "Украина".

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