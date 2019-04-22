Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актриса Анна Гресь: "Пытаюсь своим примером вдохновить других людей"

Актриса рассказала, как стала на дорожку экологичности и осознанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Анна Гресь
Анна Гресь
Фото: пресс-служба НЛО TV

В известной шутке говорится: "весна покажет". И действительно, едва сходит снег – многим из нас приходится диву даваться, в каком мусоре мы живем. Но с каждым годом в Украине становится все больше ответственных людей.

Сегодня, 22 апреля, в мире отмечают День Земли. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle актриса шоу "Мамахохотала" и сериала "Кураторы" на телеканале НЛО TV Анна Гресь рассказала, как стала на дорожку экологичности и осознанности. С недавних пор Аня сортирует мусор, отвозит его на станцию переработки и агитирует других за здоровое отношение к нашей планете.

Анна Гресь
Анна Гресь
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Как так произошло, что ты начала сортировать мусор? Проснулась в какой-то день и поняла, что надо быть ответственной?

- Года 4 назад мне подарили первую эко-сумку, с которой я ходила в магазины. Эти 4 года мой вклад в улучшение экологии был только лишь в том, что я использовала немного меньше полиэтиленовых пакетов. Хотя пакет с пакетами дома таки тоже есть.

А вот несколько месяцев назад в Instagram увидела сторис Жени Клопотенко, где он показывал тряпочные мешочки, которые можно использовать вместо пакетов-маечек для покупки овощей и фруктов. Меня это заинтересовало, я перешла на страницу этого магазинчика, а оттуда на страницу @nowasteukraine "Україна без сміття" – некоммерческую организацию, которая собирает и перерабатывает мусор. В тот же день я начала в мусорник выбрасывать только органические отходы, а все остальное – мыла и складывала на балкон, чтоб потом отвезти на эту станцию.

- Расскажи, как это происходит на деле? У тебя дома несколько мусорных баков? Ты сортируешь мусор и вывозишь его в специальную организацию?

- Под мойкой у меня стоит обычное мусорное ведро с, к сожалению, обычным полиэтиленовым мусорным пакетом (пока не нашла разлагаемые мусорные пакеты), но в которое я выбрасываю только органические отходы и грязь после уборки.

На балконе у меня стоит два красивых картонных высоких бокса на 60 л. В один я выбрасываю все, что невозможно переработать и что пойдет на высокотемпературное сжигание (ватные спонжики, салфетки (сухие и влажные), чеки, упаковка из-под замороженных продуктов и т.д.), а во второй кидаю все остальное (перед этим мою и максимально сжимаю, если это возможно). Раз в месяц беру эти два пакета и отвожу на станцию. На месте все разбираю и раскладываю по разным мешкам, которые подписаны, пакет на сжигание отдаю на сжигание (стоимость сжигания – 50 грн за большой пакет), все остальное бесплатно.

Анна Гресь
Анна Гресь
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Что случилось с твоим пакетом с пакетами?

- Он есть. Оставила только самые красивые, остальные отвезла на станцию.

- Как твой муж относится к такой инициативе?

- Поддерживает, втянулся. Тоже моет за собой все, на чем есть остатки еды, и выбрасывает мусор в правильные контейнеры.

- Как теперь выглядят твои походы в магазин?

- Я прихожу с эко-сумкой и с тряпочными мешочками, выбираю яйца, например, в коробке папье-маше, а не в пластиковом контейнере, обращаю внимание на упаковку.

Особо не изменился, в принципе. Я потом все равно отвезу все на переработку, поэтому не испытываю дискомфорта.

- Что дальше? Захотелось ли тебе что-то ещё изменить? Экономия воды, электроэнергии?

- Это я и так делала раньше. Дома с детства стоят энергосберегающие лампочки, вода выключается, если я ею не пользуюсь и прочее.

Пишу иногда посты об этом, снимаю сторисы и показываю, что помогать экологии совсем не сложно, пытаюсь своим примером вдохновить других людей.

- Если перенести отношение с окружающей средой на отношения с людьми – легко ли ты расстаешься с так называемыми "токсичными людьми"?

- В последнее время да. Раньше тянула на себе их, а потом поняла, что я зря трачу свои силы и нужно перенаправить эту энергию в нужное русло. Когда перестала общаться с токсичными людьми, стало намного легче.

Анна Гресь
Анна Гресь
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Что бы ты посоветовала человеку, который вроде как хочет быть более ответственным в плане экологии, но не знает с чего начать?

- Обращайте внимание на упаковку и выбирайте наиболее экологичную, по минимуму используйте полиэтиленовые пакеты (купите эко-сумки/авоськи/тряпочные маленькие сумочки), сдавайте макулатуру и стекло. Используйте термочашку/термос и берите кофе с собой. Это не стыдно, это модно. Думайте о своем будущем и о будущем своих детей, начинайте с себя, остальные подтянутся. Показывайте хороший пример:). И все у нас будет хорошо.

Кстати, в "H&M" можно приносить одежду на переработку в любом виде, в "Kims" можно приносить пакеты на переработку, во многих магазинах можно сдавать батарейки, а в некоторых "Сильпо" видела баки для раздельного сбора мусора (бумага, стекло и пластик). Интересуйтесь! И... смотрите шоу "Мамахохотала" по воскресеньям в 20:00 на НЛО TV.

Напомним, что также по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Актеры "Мамахохотала" снялись в мини-сериале "После секса" "Мамахохотала" сделали злободневную пародию на песню KAZKA "Плакала" Актеры студии "Мамахохотала" проведут XI международный гольф-турнир
День Земли Мамахохотала Анна Гресь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 российских сериалов, за которые не стыдно
10 российских сериалов, за которые не стыдно
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Вчера, 16:02Психология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

Вчера, 13:45Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Вчера, 13:43Fun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

Вчера, 13:40Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 13:36Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:27Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Вчера, 11:04Fun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Вчера, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

20 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Новости партнеров

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней
Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно