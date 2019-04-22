Актриса Анна Гресь: "Пытаюсь своим примером вдохновить других людей"

Актриса рассказала, как стала на дорожку экологичности и осознанности

Анна Гресь Фото: пресс-служба НЛО TV

В известной шутке говорится: "весна покажет". И действительно, едва сходит снег – многим из нас приходится диву даваться, в каком мусоре мы живем. Но с каждым годом в Украине становится все больше ответственных людей.

Сегодня, 22 апреля, в мире отмечают День Земли. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle актриса шоу "Мамахохотала" и сериала "Кураторы" на телеканале НЛО TV Анна Гресь рассказала, как стала на дорожку экологичности и осознанности. С недавних пор Аня сортирует мусор, отвозит его на станцию переработки и агитирует других за здоровое отношение к нашей планете.

Анна Гресь Фото: пресс-служба НЛО TV

- Как так произошло, что ты начала сортировать мусор? Проснулась в какой-то день и поняла, что надо быть ответственной?

- Года 4 назад мне подарили первую эко-сумку, с которой я ходила в магазины. Эти 4 года мой вклад в улучшение экологии был только лишь в том, что я использовала немного меньше полиэтиленовых пакетов. Хотя пакет с пакетами дома таки тоже есть.

А вот несколько месяцев назад в Instagram увидела сторис Жени Клопотенко, где он показывал тряпочные мешочки, которые можно использовать вместо пакетов-маечек для покупки овощей и фруктов. Меня это заинтересовало, я перешла на страницу этого магазинчика, а оттуда на страницу @nowasteukraine "Україна без сміття" – некоммерческую организацию, которая собирает и перерабатывает мусор. В тот же день я начала в мусорник выбрасывать только органические отходы, а все остальное – мыла и складывала на балкон, чтоб потом отвезти на эту станцию.

- Расскажи, как это происходит на деле? У тебя дома несколько мусорных баков? Ты сортируешь мусор и вывозишь его в специальную организацию?

- Под мойкой у меня стоит обычное мусорное ведро с, к сожалению, обычным полиэтиленовым мусорным пакетом (пока не нашла разлагаемые мусорные пакеты), но в которое я выбрасываю только органические отходы и грязь после уборки.

На балконе у меня стоит два красивых картонных высоких бокса на 60 л. В один я выбрасываю все, что невозможно переработать и что пойдет на высокотемпературное сжигание (ватные спонжики, салфетки (сухие и влажные), чеки, упаковка из-под замороженных продуктов и т.д.), а во второй кидаю все остальное (перед этим мою и максимально сжимаю, если это возможно). Раз в месяц беру эти два пакета и отвожу на станцию. На месте все разбираю и раскладываю по разным мешкам, которые подписаны, пакет на сжигание отдаю на сжигание (стоимость сжигания – 50 грн за большой пакет), все остальное бесплатно.

Анна Гресь Фото: пресс-служба НЛО TV

- Что случилось с твоим пакетом с пакетами?

- Он есть. Оставила только самые красивые, остальные отвезла на станцию.

- Как твой муж относится к такой инициативе?

- Поддерживает, втянулся. Тоже моет за собой все, на чем есть остатки еды, и выбрасывает мусор в правильные контейнеры.

- Как теперь выглядят твои походы в магазин?

- Я прихожу с эко-сумкой и с тряпочными мешочками, выбираю яйца, например, в коробке папье-маше, а не в пластиковом контейнере, обращаю внимание на упаковку.

Особо не изменился, в принципе. Я потом все равно отвезу все на переработку, поэтому не испытываю дискомфорта.

- Что дальше? Захотелось ли тебе что-то ещё изменить? Экономия воды, электроэнергии?

- Это я и так делала раньше. Дома с детства стоят энергосберегающие лампочки, вода выключается, если я ею не пользуюсь и прочее.

Пишу иногда посты об этом, снимаю сторисы и показываю, что помогать экологии совсем не сложно, пытаюсь своим примером вдохновить других людей.

- Если перенести отношение с окружающей средой на отношения с людьми – легко ли ты расстаешься с так называемыми "токсичными людьми"?

- В последнее время да. Раньше тянула на себе их, а потом поняла, что я зря трачу свои силы и нужно перенаправить эту энергию в нужное русло. Когда перестала общаться с токсичными людьми, стало намного легче.

Анна Гресь Фото: пресс-служба НЛО TV

- Что бы ты посоветовала человеку, который вроде как хочет быть более ответственным в плане экологии, но не знает с чего начать?

- Обращайте внимание на упаковку и выбирайте наиболее экологичную, по минимуму используйте полиэтиленовые пакеты (купите эко-сумки/авоськи/тряпочные маленькие сумочки), сдавайте макулатуру и стекло. Используйте термочашку/термос и берите кофе с собой. Это не стыдно, это модно. Думайте о своем будущем и о будущем своих детей, начинайте с себя, остальные подтянутся. Показывайте хороший пример:). И все у нас будет хорошо.

Кстати, в "H&M" можно приносить одежду на переработку в любом виде, в "Kims" можно приносить пакеты на переработку, во многих магазинах можно сдавать батарейки, а в некоторых "Сильпо" видела баки для раздельного сбора мусора (бумага, стекло и пластик). Интересуйтесь! И... смотрите шоу "Мамахохотала" по воскресеньям в 20:00 на НЛО TV.

Напомним, что также по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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