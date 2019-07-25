Актриса "Чернобыля" сыграет в четвертом сезоне "Фарго"

Дата выхода сериала пока неизвестна

Кадр из сериала "Чернобыль" Фото: YouTube

Канал FX наконец-то представил актерский состав четвертого сезона сериала "Фарго", главную роль в котором исполнит Крис Рок. Кроме него в проекте примет участие и актриса, снявшаяся в сериале "Чернобыль" Джесси Бакли, пишет Variety.

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Кроме них в "Фарго" сыграют: Джек Хьюстон ("Подпольная империя"), Джейсон Шварцман ("Отель "Гранд Будапешт""), Бен Уишоу ("Мэри Поппинс возвращается"), Сальваторе Эспозито ("Гоморра"), Эндрю Берд ("Баскетс"), Джереми Харрис ("Легион"), Гаэтано Бруно ("Последствия любви"), Анжи Уайт ("Полиция Чикаго"), Франческо Аквароли ("Красное и черное"), Эмири Крачфилд ("Корни") и Эмбер Мидфандер ("Любой ценой").

Создателем, сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала выступает Ной Хоули. Действие нового сезона шоу развернется в Канзас-Сити в 50-е годы и расскажет о нелегком мире между двумя преступными синдикатами, которые совместно контролируют торговлю наркотиками и занимаются финансовым мошенничеством. Для того чтобы укрепить перемирие, главы организаций обмениваются младшими сыновьями. Крис Рок сыграет главаря одного из семейств.

Съемки начнутся в Чикаго осенью 2019 года, а премьера запланирована на 2020 год. Отметим, что сериал "Фарго" выходит на телеканале FX с 2014 года.

Напомним, ранее "Фарго" стал одним из лучших сериалов в США.

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