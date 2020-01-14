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Актриса Дарья Егоркина рассказала о своей роли в сериале "Женский доктор"

Актриса также рассказала о своей личной жизни и о том, что любит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Актриса Дарья Егоркина
Актриса Дарья Егоркина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Дарья Егоркина сыграла главную женскую роль в четвертом сезоне сериала "Женский доктор" (производство FILM.UA), который стартует с 13 января в 21:00 на телеканале "Украина".

Актриса любит иностранные языки, а на съемках для нее нет преград. О себе, своей семье, сыне Елисее, любви и ревности, а также о новой роли в сериале "Женский доктор" актриса рассказала в эксклюзивном интервью.

Дарья Егоркина
Дарья Егоркина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Даша, расскажите о своей героине из сериала "Женский доктор".

Моя Наталья Ивановна – молодая женщина, которая уже достигла серьезных успехов: она заведующая гинекологическим отделением в серьезной клинике. Наталья сильная, сама растит восьмилетнего сына. Она мне очень нравится тем, что добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. При этом у моей героини есть свои тайны и "скелеты" – но не будем все раскрывать сразу…

Как складываются ее отношения с Родионовым?

Скажем прямо: Родионов притягивает внимание женщин. Он появляется – и сразу вся женская половина отделения начинает вокруг него вертеться! Он харизматичный, и моя героиня сразу обращает на него внимание. Но у Наталии Ивановны – качели внутри: на первом плане у нее все-таки карьера, поэтому она отправляет Родионова в отставку, потом страдает из-за этого. Но потом она снова дает ему надежду – и снова забирает. Ну посмотрим, чем закончится их история (смеется).

Почему так?

Тут и страх отношений, и свои барьеры – у Натальи много чего в душе происходит.

Даша, а вам какие нравятся мужчины? Какие качества цените в них?

Честность – прежде всего. Если есть хотя бы подозрение, что он лжет – все, такой человек мне не нравится. Еще ценю тех мужчин, рядом с которыми можно быть женщиной, проявить свои женские качества. Я не сторонница матриархата, но и тираничные парни мне не симпатичны.

Дарья Егоркина
Дарья Егоркина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас вы замужем?

Нет. И пока не влюблена, к сожалению. Знаете, мне кажется, что настоящая любовь – это такое редкое и сильное чувство, что не все могут его испытать. И если сейчас этого нет в моей жизни – значит, я не готова, или мой суженый не готов пока…

Вы ревнивый человек?

Нет, если человек – мой, он никуда от меня не денется. Да, он может обратить внимание на красотку – это нормально, но при этом не станет размениваться, потому что это мой человек. Тут нет полутонов, или так, или нет.

Как и где любите отдыхать?

Два лета подряд я отправляла сына с бабушкой отдыхать, потому что сама работала. Но мы с сыном много гуляем, любим Подол.

Дарья Егоркина
Дарья Егоркина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Даша, а вы, оказывается полиглот, знаете несколько иностранных языков. Сколько языков успели выучить?

Пять – вместе с русским и украинским. Но это не моя заслуга – мне просто языки легко даются: английский я вообще никогда не учила, но по фильмам и по своим путешествиям смогла освоить, теперь говорю. Итальянский тоже быстро овладела, пожив два месяца в Италии, смогла разговаривать. И мне очень нравятся языки – и мелодика, и интонации. Еще знаю немецкий в совершенстве…

Вы жили в Германии?

Нет, но у меня было право бесплатно учиться в этой стране. Но я выбрала актерскую профессию (смеется).

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