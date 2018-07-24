Актриса Фрэнсис Макдорманд озвучит Бога в сериале Amazon

Проект – это адаптация книги Терри Пратчетта

Фрэнсис Макдорманд. Фото: Getty

Оскароносная актриса Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури") примет участие в новом сериале Amazon "Благие знамения" (Good Omens). По информации Variety, популярная актриса озвучит самого Бога!

Отметим, что исполнительным продюсером и автором сценария сериала стал писатель Нил Гейман. Он адаптировал текст своего одноименного романа, написанного ранее вместе с другим писателем – Терри Пратчеттом.

"Мы знали, что Бог будет женщиной, – сказал Гейман. – Мы говорили о великих американских актрисах, потому что хотели, чтобы у нее был американский голос. И в один прекрасный день я получил электронное письмо от Фрэнсис Макдорманд, которая попросила погостить в моем доме в Шотландии".

Кроме того, Гейман рассказал, что самым сложным в адаптации книги было "отсутствие Терри Пратчетта в этом мире".

Отметим, что сериал "Благие знамения" выйдет на Amazon Prime Video в 2019 году. Это будет фильм в жанре городского фэнтези. По сюжету предстоящего сериала, ангел и демон объединяют свои силы, чтобы предотвратить конец света.

Напомним, у актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая получила награду "Оскар" в этом году за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", украли статуэтку после церемонии награждения.