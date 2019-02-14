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Актриса из "Формы воды" снимется в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"

Актриса сыграет бабушку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:12
Кадр из фильма "Форма воды"
Кадр из фильма "Форма воды"
Фото: YouTube

Актерский каст новой экранизации романа Роальда Даля "Ведьмы", режиссером которой станет Роберт Земекис, заметно пополняется. Недавно мы узнали, что в фильме сыграет Энн Хэтэуэй, а теперь к ней присоеденилась актриса Октавия Спенсер ("Форма воды").

По информации The Hollywood Reporter, Спенсер получила роль бабушки главного героя, на которую изначально претендовала Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц").

Опубликованный в 1973 году роман рассказывает историю мальчика, которого злые ведьмы, претворяющиеся добрыми старушками, превратили в мышь. С помощью своей норвежской бабушки (Спенсер), которая является экспертом по ведьмам, главный герой вступает в противостояние со своими обидчицами, чтобы не позволить им реализовать давний план вендетты против детей всего мира.

Как сообщалось ранее, Хэтэуэй предстоит воплотить образ Великой Верховной Ведьмы, сыгранной Анжеликой Хьюстон в киноадаптации 1990 года. Изначально постановщиком фильма должен был стать оскароносный Гильермо Дель Торо. Однако он принял решение стать продюсером картины. Компанию ему составит Альфонсо Куарон.

Съемки "Ведьм" стартуют в апреле, премьера ожидается осенью 2020 года.

Напомним, сайт "Сегодня" сделал подборку лучших фильмов Роберта Земекиса.

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ведьмы Роберт Земекис Октавия Спенсер
Источник: Сегодня
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