Актриса из "Гарри Поттера" пополнит каст сериала "Ведьмак"

Актриса воплотит образ чародейки Трисс Меригольд

Анна Шаффер. Фото: instagram.com/annashafffer

Сериал "Ведьмак", главную роль в котором исполнит актер Генри Кавилл, обрастает новыми подробностями. Недавно стриминговая платформа Netflix объявила каст сериала, а теперь стало известно, кто пополнит его.

В проекте сыграет 26-летняя актриса Анна Шаффер известна по фильму "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (сыграла Ромильду Вейн) и сериалу "Класс".

В "Ведьмаке" актриса воплотит образ чародейки Трисс Меригольд, лучшей подруги Йеннифэр. Кроме того, Джои Бэти сыграет лучшего друга Геральта – Лютика. На роль Кахира создатели пригласили звезду сериала "На цепи" Имона Фэррена. Ларс Миккельсен станет Стрегобором, а Рой Пирресон – Истреддом. Роль Лазло исполнит Мацей Мусял из "Правосудия Агаты".

В сериале также таких персонажей воплотят актеры:

Дара – Уилсон Раджу-Пухальте ("Нашествие варваров")

Марилка – Ребекка Бенсон ("Макбет")

Нохорн – Шайн Аттол ("Легенда")

Вир и Нимир – Люк Нил и Мэттью Нил ("Порох")

Данек – Тоби Бамтефа ("Стальная звезда")

Мартин – Сонни Серкис ("Белая королева")

Флетчер – Родерик Хилл ("Приключения французов в Нью-Йорке")

Аридея – Инге Бекманн ("Падение Трои")

Торк – Амит Шах ("Окончательный счет")

Филавандрель – Том Кэнтон ("Молодой Морс").

Напомним, недавно стриминговый сервис показал первый взгляд на Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео. Герой предстал перед зрителями с длинными пепельно-седыми волосами, но без шрама. Отметим, что Кавилл очень поход на героя из игры. А вот сама телевизионная адаптация "Ведьмак" берет за основу книги Анджея Сапковского – вот отсюда и молодой убийца монстров, и отсутствие шрама.