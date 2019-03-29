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Актриса сериала "Швидка" Анастасия Иванюк: "Я теперь могу даже трахеотомию сделать!"

Актриса рассказала о самой сложной сцене в сериале, отношениях на площадке и экранных конфликтах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Анастасия Иванюк в сериале "Швидка"
Анастасия Иванюк в сериале "Швидка"
Фото: пресс-служба НЛО TV

Говорят, что "неженских" профессий не бывает. Тем не менее, хрупкие и восприимчивые девушки часто тяжело справляются со стрессами на работе. О том, как быть красивой девочкой и парамедиком одновременно знает актриса Анастасия Иванюк. Она сыграла роль главной героини в сериале "Швидка" – Риты Скороход. В интервью Сегодня.Lifestyle актриса рассказала о самой сложной сцене в сериале, отношениях на площадке и экранных конфликтах, которые переросли в дружбу в реальной жизни.

Анастасия Иванюк
Анастасия Иванюк
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Анастасия, роль в сериале "Швидка" – это ваша первая роль в сериале? Как готовились к ней?

- Да, это моя первая большая роль на экране. Я очень волновалась, когда меня утвердили, ведь раньше я была мало знакома со всеми тонкостями работы медика. Помню, как только я вышла из нашего съемочного павильона, то стала наблюдать за машинами скорой помощи. Сразу стало интересно, как одеты парамедики, и как они себя ведут.

- Что из увиденного на съемочной площадке запомнилось больше всего?

- Я очень хорошо помню свой первый съемочный день. И могу точно сказать, что каждая секунда, проведенная на съемочной площадке, была для меня настоящим открытием. Коллеги, с которыми мы снимали первые сцены, уже имели опыт съемок, поэтому я часто советовалась с ними. Сейчас, вспоминая это, мы очень смеемся, ведь я, бывало, задавала очень забавные вопросы (улыбается).

- Как проходил кастинг на роль парамедика Риты Скороход?

- Я прочитала о том, что ищут девушку на роль в сериале, откликнулась на пост и понеслась. Сначала были самопробы, которые я записывала на телефон в университете. Потом – встреча с режиссером, пробы с партнером и вот я – Рита Скороход.

- Вы похожи на свой сериальный персонаж?

- Как только я увидела сценарий "Швидкої", я поняла, что образ Риты мне очень близок. Ее стиль общения, реакции – это все настолько мое! Я всей душой прожила ее проблемы, неудачи, победы. Конечно, в жизни я не знаю так много о том, как лечить людей. Но если бы мы с Ритой встретились в жизни, мы нашли бы о чем поговорить и подружились.

Сериал "Швидка"
Сериал "Швидка"
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Вам не было обидно, что над вашим персонажем в сериале постоянно подшучивают другие актеры?

- Нет, конечно, не было. Наоборот, все эти шуточки Шульги (Геннадий Василенко – ред.) очень помогали мне вжиться в образ. Мне всегда нравилось, что Рита знала, как ответить таким обидчикам и чаще всего побеждала в споре.

- Какая сцена в сериале далась вам сложнее всего?

- Это была не сцена, а маленький кадр, где Рита набирает в шприц препарат. У меня очень долго не получалось сделать это быстро и красиво, как это делают настоящие доктора. Было много дублей, где я всеми силами пыталась это сделать. Мне показывал мастер-класс наш режиссер Саша (Александр Богданенко – ред.) и продюсер Слава (Вячеслав Дергачев – ред.), но я очень разволновалась и поэтому ничего не получалось. Потом, конечно, все вышло удачно, и в следующих сценах я набирала препараты в шприц на раз-два.

- Во время съемок вам хотелось где-то изменить диалоги, сымпровизировать и предложить свое видение сцены?

- Да, были такие ситуации. Я всегда советовалась с нашим режиссером – Сашей Богданенко. Бывало, что он со мной соглашался. Бывало, объяснял, почему так нельзя сделать и т.д. Я очень доверяла его советам и сейчас, когда вижу результат по телевизору, очень ему благодарна.

- В сериале ваша героиня часто конфликтует с Игорем Шульгой (Геннадием Василенко), а какие отношения сложились с ним и другими актерами за кадром?

- Мне невероятно повезло с моими партнерами, а особенно – с Геной. Как я говорила ранее, он мне очень помогал в мои первые съемочные дни. Мы с ним сразу нашли общий язык (как, в общем, и с другими нашими ребятами). С Яриком (Ярослав Герус), Ильей (Илья Прокопив) и Назаром (Назарий Кошарский) из второй бригады в свободное время мы всегда очень веселились. Снимали смешные видео, пели песни и шутили друг над другом. Мы теперь как одна семья.

Сериал "Швидка"
Сериал "Швидка"
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Тяжело ли вам было играть интерна – не было опасений, что вы не знакомы с медицинской терминологией и где-то можете ошибиться?

- Всегда было страшно произнеси неправильно какой-то медицинский термин. Я сразу же представляла, как знающее люди будут смотреть и думать: "сразу видно – не понимают, о чем говорят". Поэтому вечерами штудировала словари. Искала, где правильно поставить ударение, как правильно назвать симптомы и название болезней. Бывало, что меня очень заинтересовывала история какой-то болезни и я изучала ее. Очень интересный опыт. Я теперь могу даже трахеотомию сделать! На манекене, конечно (улыбается).

- С настоящими парамедиками в жизни вам приходилось встречаться? Чем их работа отличается от того, что показано в сериале?

- К сожалению, или к счастью, близко докторов скорой помощи я видела только в детстве и уже плохо это помню. Наш сериал – это не документальный фильм про профессию парамедика. Но я рада, что мы знакомим зрителей с такой профессией. Мы показываем, что эти люди тоже веселятся, влюбляются, ссорятся и мирятся. Кто знает, может мы вдохновим наших зрителей, и кто-то поймет, что это та профессия, которой он хотел бы посвятить свою жизнь.

- В сериале вы почти всегда одеты в форму парамедиков. Вам не хотелось во время съемок какого-то разнообразия в образах? 

- Конечно, как девушке мне иногда хотелось надеть красивое платье и сыграть в нем сцену, но я настолько люблю свою форму! Мне она кажется невероятно красивой и стильной. Я всегда радовалась, когда, готовясь к сценам, надевала свою форму. И сейчас уже скучаю по ней!

Сериал "Швидка"
Сериал "Швидка"
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Вам, как ученице театрального вуза, было легко играть с актерами, у которых нет актерского образования?

- Мы с ребятами из сериала всегда помогали, подсказывали друг другу. Даже если что-то не получалось, то наш режиссер терпеливо объяснял: что не так и чего он хочет. В основном, съемочный процесс всегда был очень хорошо налажен со всех сторон – никто не отставал.

- У вас есть любимый сериал о медиках?

- Мой любимый сериал о медиках – это наша "Швидка"! А из того, что я смотрела до этого, сразу вспоминаются некоторые моменты из "Шерлока" и, конечно же, "Доктор Хаус". Но мне кажется, что особенность "Швидкой" в том, что наш сериал не похож на другие. Это по-настоящему новый проект, который затрагивает темы, близкие именно нашим людям. Я всегда искренне смеюсь, когда смотрю его, даже зная сюжет серии. Мне кажется, что именно в этом его успех.

- Какую роль вы планируете сыграть после роли интерна Риты?

- Всегда мечтала сыграть в фильме на военную и историческую темы. Я верю, что у меня все впереди и надеюсь, что все запланированное сбудется. Я постараюсь радовать зрителя в своих новых работах – как в комедийных, так и в трагически-драматичных. Как говорят, дальше – больше!

Напомним, ранее специально для Сегодня.Lifestyle актер Геннадий Василенко рассказал о своем персонаже в сериале "Швидка", а также о том, как стал актером и чего хочет в будущем. Отметим, что сериал "Швидка" выходит по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV.

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Источник: Сегодня
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