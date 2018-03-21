Актрисы поделились снимками со съемок "Большой маленькой лжи"

Сегодня, 12:02

Актрисы выложили в соцсети фотографии, где они в образах персонажей

&quot;Большая маленькая ложь&quot;. Фото: latimes.com
"Большая маленькая ложь". Фото: latimes.com

Совсем недавно стало известно, что Николь Кидман и Риз Уизерспун получат по миллиону долларов за каждую серию второго сезона "Большой маленькой лжи". Теперь же создатели сериала преступили в съемкам 2-го сезона.

На днях актрисы, исполняющие в "Большой маленькой лжи" главные роли, поделились в Instagram-аккаунтах первыми фотографиями в образах персонажей.

Зои Кравиц выложила селфи в образе Бонни Карлсон, подписав его: "Бонни вернулась". Актриса предстала с прической афрокосички, которую носит ее героиня.

Актриса Зои Кравиц
instagram.com/zoeisabellakravitz/

А Риз Уизерспун, исполняющая роль Мадлен, поделилась фото с веранды кафе города Монтерей, на котором она позирует за столиком вместе с актрисой Лорой Дерн (Рената).

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Актрисы Риз Уизерспун и Лора Дерн
instagram.com/reesewitherspoon/

Шейлин Вудли тоже выложила фото в образе своей героини Джейн. Волосы актрисы вновь выкрашены в темный цвет, хотя в жизни Шейлин — блондинка.

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Актриса Шейлин Вудли
instagram.com/shailenewoodley/

Напомним, студия HBO рассказала детали второго сезона. Сообщается, что режиссер первого сезона Жан-Марк Валле во втором станет продюсером. Его кресло займет британский режиссер и актриса Андреа Арнольд.
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Источник:

"Сегодня"

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