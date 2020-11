Актрисы, попавшие в скандал из-за роли: Энн Хэтэуэй, Галь Гадот и другие

Рассказываем, какие актрисы оказывались в центре скандалов

После скандалов из-за сексуального насилия, харассмента и расизма в Голливуде – в американском кинобизнесе случились значимые изменения. Среди них то, что в фильмах стало появляться больше сильных женских персонажей, и больше темнокожих актеров, исполняющих главные роли.

Но не все зрители согласны с этим решением. Поэтому в соцсетях регулярно возникают споры по поводу выбора определенного актера или актрисы. Волны критики провоцируют и самы звезды – своими противоречивыми действиями.

Мы решили рассказать вам о актрисах, которые в последнее время попадали в громкие скандалы в Сети.

Последний скандал был из-за выбора на роль английской королевы Анны Болейн актрисы Джоди Тернер-Смит.

Джоди Тернер-Смит Фото: deadline.com

Некоторых пользователей Twitter возмутил выбор исполнительницы, а все из-за того, что девушка темнокожая.

Why? Anne Boleyn was definitely White. How would the world react if a White man played Martin Luther King? Complete nonsense.

В подобную ситуацию попала израильская актриса Галь Гадот, ранее сыгравшая "Чудо женщину". После того как ее утвердили на роль Клеопатры в новом фильме Пэтти Дженкинс, в Сети разгорелся скандал.

Актрису начали критиковать актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует историческому персонажу.

Актриса Галь Гадот Фото: instagram.com/gal_gadot

Актрису Энн Хэтэуэй и создателей фильма "Ведьмы" раскритиковали из-за демонизации нетипичных конечностей на экране. По идее кинокартины – руки и ноги без пальцев – это отличительная черта злых колдуний, которую они всегда скрывают.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Пользователи Сети назвали это "демонизацией людей, у которых конечности отличаются от привычных".

Также фильм осудили участники паралимпийских игр. А в соцсетях появился хэштег #NotAWitch, под которым люди с инвалидностью публикуют свои истории и говорят, что они "не ведьмы и ведьмаки".

As a mother to a young child with a hand difference & board trustee for @ReachCharity I am deeply saddened by the depiction & subsequent stigma of upper limb difference that will be reinforced by @wbpictures new release #TheWitches this was not how #roalddahl defined it pic.twitter.com/rirZJv9WZj