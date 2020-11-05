Актрисы, попавшие в скандал из-за роли: Энн Хэтэуэй, Галь Гадот и другие

Рассказываем, какие актрисы оказывались в центре скандалов

После скандалов из-за сексуального насилия, харассмента и расизма в Голливуде – в американском кинобизнесе случились значимые изменения. Среди них то, что в фильмах стало появляться больше сильных женских персонажей, и больше темнокожих актеров, исполняющих главные роли.

Но не все зрители согласны с этим решением. Поэтому в соцсетях регулярно возникают споры по поводу выбора определенного актера или актрисы. Волны критики провоцируют и самы звезды – своими противоречивыми действиями.

Мы решили рассказать вам о актрисах, которые в последнее время попадали в громкие скандалы в Сети.

Джоди Тернер-Смит

Последний скандал был из-за выбора на роль английской королевы Анны Болейн актрисы Джоди Тернер-Смит.

Джоди Тернер-Смит Фото: deadline.com

Некоторых пользователей Twitter возмутил выбор исполнительницы, а все из-за того, что девушка темнокожая.

"Почему? Анна Болейн однозначно была белой. Как будет реагировать мир, если белый мужчина сыграет Мартина Лютера Кинга? Это полный нонсенс".

Why? Anne Boleyn was definitely White. How would the world react if a White man played Martin Luther King? Complete nonsense. — Made in Devon 63 (@made_63) October 30, 2020

Галь Гадот

В подобную ситуацию попала израильская актриса Галь Гадот, ранее сыгравшая "Чудо женщину". После того как ее утвердили на роль Клеопатры в новом фильме Пэтти Дженкинс, в Сети разгорелся скандал.

Актрису начали критиковать актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует историческому персонажу.

Актриса Галь Гадот Фото: instagram.com/gal_gadot

"В Голливуде белые американские актрисы всегда выступали в роли королевы Нила. На этот раз разве они не могут найти африканскую актрису?" .

Скриншот: https://twitter.com/hallaboutafrica

Энн Хэтэуэй

Актрису Энн Хэтэуэй и создателей фильма "Ведьмы" раскритиковали из-за демонизации нетипичных конечностей на экране. По идее кинокартины – руки и ноги без пальцев – это отличительная черта злых колдуний, которую они всегда скрывают.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Пользователи Сети назвали это "демонизацией людей, у которых конечности отличаются от привычных".

Также фильм осудили участники паралимпийских игр. А в соцсетях появился хэштег #NotAWitch, под которым люди с инвалидностью публикуют свои истории и говорят, что они "не ведьмы и ведьмаки".

"Как мать маленького ребенка с непривычным количеством пальцев, я глубоко опечалена тем, как были представлены такие люди, а также тем, что это усилит их стигматизацию после выхода фильма", – написала одна из пользовательниц Twitter.

As a mother to a young child with a hand difference & board trustee for @ReachCharity I am deeply saddened by the depiction & subsequent stigma of upper limb difference that will be reinforced by @wbpictures new release #TheWitches this was not how #roalddahl defined it pic.twitter.com/rirZJv9WZj — Alice Gair (@Chikipepr) November 1, 2020

Лю Ифэй

А вот исполнительница роли Мулан попала в скандал из-за своих противоречивых действий. Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга, которая напала на протестующих. Это не понравилось пользователям Сети и они призвали бойкотировать фильм.

Кадр из фильма "Мулан" Фото: themoviedb.org

Также кинокартину осудили за благодарность, высказанную региональному комитету Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, где снимали часть фильма.

Дело в том, что именно в этом регионе тысячи мусульман-уйгуров насильно содержатся в лагерях. Пользователи Сети посчитали, что таким образом создатели фильма Disney поддерживает политику местных властей.

Из-за скандала был создан популярный хэштег #BoycottMulan.

The hashtag #BoycottMulan is trending on Twitter because of the lead actress' comment about Policing in Hong Kong. Read on @Brumpost – https://t.co/B0IWA7i5dDpic.twitter.com/30Q2unHP42 — BRUMPOST (@Brumpost) November 2, 2020

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти признала, что призыв к бойкоту фильма "Мулан" вызвал немало проблем и отразится на финансовых последствиях компании, которая вложила в производство 200 миллионов долларов и ориентировалась на высокий бокс-офис именно в Китае.

Напомним, ранее премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело. Также мы рассказывали, что в Швеции разразился скандал с ректором-мигрантом – он лишился всего.

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