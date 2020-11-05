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Актрисы, попавшие в скандал из-за роли: Энн Хэтэуэй, Галь Гадот и другие

Сегодня, 16:39

Рассказываем, какие актрисы оказывались в центре скандалов

После скандалов из-за сексуального насилия, харассмента и расизма в Голливуде – в американском кинобизнесе случились значимые изменения. Среди них то, что в фильмах стало появляться больше сильных женских персонажей, и больше темнокожих актеров, исполняющих главные роли.

Но не все зрители согласны с этим решением. Поэтому в соцсетях регулярно возникают споры по поводу выбора определенного актера или актрисы. Волны критики провоцируют и самы звезды – своими противоречивыми действиями.

Мы решили рассказать вам о актрисах, которые в последнее время попадали в громкие скандалы в Сети.

Джоди Тернер-Смит

Последний скандал был из-за выбора на роль английской королевы Анны Болейн актрисы Джоди Тернер-Смит.

Джоди Тернер-Смит
Джоди Тернер-Смит
Фото: deadline.com

Некоторых пользователей Twitter возмутил выбор исполнительницы, а все из-за того, что девушка темнокожая.

  • "Почему? Анна Болейн однозначно была белой. Как будет реагировать мир, если белый мужчина сыграет Мартина Лютера Кинга? Это полный нонсенс".

Галь Гадот

В подобную ситуацию попала израильская актриса Галь Гадот, ранее сыгравшая "Чудо женщину". После того как ее утвердили на роль Клеопатры в новом фильме Пэтти Дженкинс, в Сети разгорелся скандал.

Актрису начали критиковать актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует историческому персонажу.

Актриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот
Фото: instagram.com/gal_gadot

  • "В Голливуде белые американские актрисы всегда выступали в роли королевы Нила. На этот раз разве они не могут найти африканскую актрису?" .
Скриншот: https://twitter.com/hallaboutafrica

Энн Хэтэуэй

Актрису Энн Хэтэуэй и создателей фильма "Ведьмы" раскритиковали из-за демонизации нетипичных конечностей на экране. По идее кинокартины – руки и ноги без пальцев – это отличительная черта злых колдуний, которую они всегда скрывают.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images

Пользователи Сети назвали это "демонизацией людей, у которых конечности отличаются от привычных".

Также фильм осудили участники паралимпийских игр. А в соцсетях появился хэштег #NotAWitch, под которым люди с инвалидностью публикуют свои истории и говорят, что они "не ведьмы и ведьмаки".

  • "Как мать маленького ребенка с непривычным количеством пальцев, я глубоко опечалена тем, как были представлены такие люди, а также тем, что это усилит их стигматизацию после выхода фильма", – написала одна из пользовательниц Twitter.

Лю Ифэй

А вот исполнительница роли Мулан попала в скандал из-за своих противоречивых действий. Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга, которая напала на протестующих. Это не понравилось пользователям Сети и они призвали бойкотировать фильм.

Кадр из фильма "Мулан"
Кадр из фильма "Мулан"
Фото: themoviedb.org

Также кинокартину осудили за благодарность, высказанную региональному комитету Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, где снимали часть фильма.

Дело в том, что именно в этом регионе тысячи мусульман-уйгуров насильно содержатся в лагерях. Пользователи Сети посчитали, что таким образом создатели фильма Disney поддерживает политику местных властей.

Из-за скандала был создан популярный хэштег #BoycottMulan.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти признала, что призыв к бойкоту фильма "Мулан" вызвал немало проблем и отразится на финансовых последствиях компании, которая вложила в производство 200 миллионов долларов и ориентировалась на высокий бокс-офис именно в Китае.

Напомним, ранее премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело. Также мы рассказывали, что в Швеции разразился скандал с ректором-мигрантом – он лишился всего.

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