Аквафина, Адам Драйвер, Лора Дерн: объявлены лауреаты премии Gotham Independent Film Awards 2019

В этом году за победу в категории "Лучший фильм" боролись пять фильмов

Gotham Independent Film Awards 2019 Фото: Getty Images

Сезон кинопремий уже стартовал, на днях были объявлены номинанты на премию Ассоциации кинокритиков. А теперь в Нью-Йорке, 2 декабря отгремела 29-я церемония награждения независимого кино – Gotham Independent Film Awards.

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Гостями торжественной церемонии стали звезды кино и эстрады Ума Турман, Зак Позен, Дженнифер Лопес, которая прибыла на мероприятие со своим возлюбленным Алексом Родригесом, Элизабет Мосс, Наташа Лайонн, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Оливия Уайлд и другие звезды.

Среди лучших актрис выделили Аквафину ("Прощание") и Флоренс Пью ("Солнцестояние"). Номинантами на лучшую мужскую роль стали Уиллем Дефо ("Маяк"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"). За звание лучшего фильма боролись картины "Прощание", "Стриптизерши", "Брачная история", "Неограненные драгоценности" и "Волны".

Победителей премии Gotham Award определяло жюри из кинематографистов, писателей, продюсеров и других членов кинокоманды, непосредственно участвующих в создании фильмов. Приз зрительских симпатий выбирали члены Independent Filmmaker Project посредством онлайн-голосования.

Полный список победителей премии Gotham Independent Film Awards:

Лучший игровой фильм — "Брачная история"

Лучший документальный фильм — "Американская фабрика"

Лучший актер — Адам Драйвер

Лучшая актриса — Аквафина

Лучший сценарий — "Брачная история"

Лучший актерский дебют — Тейлор Расселл ("Волны")

Лучший режиссерский дебют — Лор де Клермон-Тоннер ("Мустанг")

Лучший новый сериал — "Когда они видят нас"

Специальные награды Tribute Aeards также получили Сэм Рокуэлл и Лора Дерн.

Напомним, что ранее в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией People's Choice Awards. Это премия, победители которой определяются зрительским голосованием. Фильм "Мстители: Финал" и сериал "Очень странные дела" получили в этом году по три награды

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