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"Аладдин" возглавил американский кинопрокат

Фильм с Уиллом Смитом в главной роли понравился зрителям в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
"Аладдин"
"Аладдин"
Фото: YouTube

Долгожданный фильм "Аладдин" стартовал в прокате Северной Америки лучше прогнозов и заработал $86,1 млн в дебютный уикенд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Джада Пинкетт-Симт призналась, что имела зависимость от эротических фильмов:

Также картина собрала 121 миллион долларов в мировом прокате. В целом бюджет ленты составил 186 миллионов долларов, плюс значительные расходы на рекламу, а значит прибыльность "Аладдина" пока под вопросом и зависит от его стойкости в прокате.

Пока же аналитики отмечают, что это второй результат выходных, связанных с американским национальным праздником – Днем памяти. Также "Аладдин" стартовал лучше таких сказок студии, как "Золушка" и "Малефисента".

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На второй место опустился лидер прошлой недели – боевик "Джон Уик-3" с Киану Ривзом в главной роли. Третью строчку в прокате занял фильм киностудии Marvel "Мстители 4: Финал".

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly уже показало читателям первые кадры с Джинном, Аладдином, Джафаром и другими героями.

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Источник: Сегодня
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