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Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости

Уже прошла репетиция "Шествия Достоинства""

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18

Утром 15 августа состоялась первая репетиция "Шествия  Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. Режиссерами стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

"Шествие Достоинства" – это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

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"День Независимости – это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинском. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине "- прокомментирвали режиссеры.

Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019
Фото: пресс-служба
Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019
Фото: пресс-служба
Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019
Фото: пресс-служба
Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019
Фото: пресс-служба
Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019
Фото: пресс-служба
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Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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