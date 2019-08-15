Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости

Уже прошла репетиция "Шествия Достоинства""

Утром 15 августа состоялась первая репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. Режиссерами стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

"Шествие Достоинства" – это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"День Независимости – это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинском. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине "- прокомментирвали режиссеры.

Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба 1/5

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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