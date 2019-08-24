Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

В честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошло Шествие Достоинства

Шествие Достоинства: как прошло действие в центре Киева Фото: пресс-служба

Сегодня, 24 августа, в честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошло Шествие Достоинства. Режиссерами торжественной части выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко. Проделанную работу клипмейкер назвал назвал настоящим вызовом, с которым все же он справился.

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"Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир (Зеленский. – Ред.), полностью совпадало с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины", – комментирует Бадоев.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

"Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди – наша главная сила, гордость и надежда! А единство – это ключ к миру и благосостоянию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны", – добавил режиссер.

Шествие Достоинства состояло из трех частей, слоган которых звучал: "Мы – разные, но мы – едины". Шествие началось с провозглашенной минуты молчания в аллее Героев Небесной Сотни как символа памяти о прошлом, без которого невозможно будущее: ровно 100 шагов памяти каждого украинца, ровно 100 ударов сердца погибших, вся страна прошла в прямом эфире вместе с президентом, окруженном детьми.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

Затем Владимир Зеленский направился к колоколам под пешеходным мостом, где ребенок, чей отец погиб ровно год назад, защищая страну, запустил перезвон колоколов в разных городах Украины. В этой же части, саунд-продюсером которой выступил Евгений Филатов (The Maneken), возложение цветов погибшим сопровождалось вокалом и игрой на сопилке от ONUKA.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

Вторая часть шествия запомнилась выносом флага Украины. С поднятием национального символа военный хор начал акапельное исполнение гимна Украины, которое постепенно переросло в масштабное музыкально-хореографическое действо. Впервые в истории гимн Украины звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

В этой части программы приняли участие хор им. Г. Веревки, оркестр и хор ВСУ, оркестр Национальной полиции Украины, оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Вариацию гимна на пианино исполнил легендарный композитор Мирослав Скорик. Народная артистка Украины Тина Кароль спела куплет гимна на крыше консерватории, а представитель нового поколения – молодая исполнительница Alina Pash – зачитала рэп в сопровождении барабанщиков Почетного караула президентского полка.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

В третьей, заключительной части шествия президент Украины вручил государственные награды. Зеленский в своей речи отметил, что будет стремиться быть столь же полезным для своей страны, как награжденные ним герои. В финале события колонна двинулась к Европейской площади.

Шествие Достоинства в Киеве Фото: пресс-служба

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Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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