Альбом группы Eagles стал самым продаваемым за всю историю

Альбом был продан тиражом в 38 миллионов копий и в 38 раз стал платиновым

Группа Eagles. Фото: Getty

Ассоциация звукозаписи Америки назвала альбом рок-группы Eagles самым продаваемым, сообщает NBC.

Отметим, что сборник Their Greatest Hits 1971-1975 был продан тиражом в 38 миллионов копий и в 38 раз стал платиновым. Альбому удалось обогнать сборник Майкла Джексона Thriller, оказавшийся на втором месте с полученным 33 раза статусом платинового.

На третьем месте оказался еще один альбом Eagles Hotel Calfornia, который 26 раз становился платиновым.

Напомним, английский музыкальный журнал New Musical Express составил перечень лучших музыкальных пластинок 2017 года, в который вошли 50 альбомов. Первую позицию занял альбом "Melodrama" юной новозеландской исполнительницы Лорд. На втором месте оказался "Visions Of A Life" рок-группы из Британии Wolf Alice. Завершает первую тройку "DAMN" – четвертый студийный альбом американского хип-хоп исполнителя Кендрика Ламара.

А ранее британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной еще в далеких 1980-х годах.