Распалась культовая украинская группа: самые громкие хиты музыкантов

"Сегодня" вспоминает главные хиты известного украинского коллектива

Группа "Тартак" Фото: instagram.com/tartak_ua

Украинский музыкант, участник группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из коллектива. Какова истинная причина такого решения, Положинский не сообщил. Музыкант также отметил, что на вопросы об уходе отвечать не намерен.

Узнайте больше о творчестве Александра Положинского:

Отметим. что с 2001 по 2018 год группа "Тартак" выпустила около 20 студийных альбомов. Все песни музыкальная группа выпускала исключительно на украинском языке.

Мы предлагаем вспомнить песни группы "Тартак": от "Мене вже немає", "Ні, я не ту кохав", "Не кажучи нікому" и многие другие хиты.

"Ні, я не ту кохав"

Песня записана с группой "Свитязь".

Где-то с середины 2002 года "Тартак" взялся за запись второго альбома. Идею о создании подборки песен, записанных вместе с друзьями, Саша вынашивал довольно давно. Одной из таких песен стала "Понад хмарами".

"Мене вже немає"

После выхода клипа группе часто задавали вопрос: "Почему нет видеоряда с АТО или Кузьмы "Скрябина". На самом деле, песню впервые исполнили в Тернополе, в 2012 году, задолго до трагических событий в стране.

"Не кажучи нікому"

Песня записана в декабре 2006 года. Всеукраинская радиопремьера состоялась 24 августа 2007 года на День Независимости Украины. Песня посвящена воинам-борцам за Независимую Украину.

Песня вошла в альбом "Закліпані пісні або бачили очі що купували".

Напомним, ранее в Сети появилось потрясающее видео, посвященное Дню высокомобильных десантных войск Украины. Ролик был опубликован на канале Youtube всеукраинского центра волонтеров "People’s Project". В видео звучит песня "Ніхто крім нас" группы "Тартак".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.