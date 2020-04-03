Интервью

Александра Лютая рассказала о работе над сериалом "Отважные"

Детективная драма стартует на телеканале "Украина" 6 апреля

Известная украинская актриса Александра Лютая сыграла одну из главных ролей в новой детективной драме "Отважные", премьера которой состоится уже 6 апреля на телеканале "Украина". Подробнее о сериале мы уже рассказывали здесь. В эксклюзивном интервью Александра поделилась впечатлениями о работе над "Отважными", а также рассказала о театре и тонкостях актерской жизни.

Напомним, накануне актриса Александрина Гончарова рассказала, что ради съемок в "Отважных" она научилась танцевать на пилоне.

Александра Лютая Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Александра, ваша героиня Рената – женщина со стальным характером. Вас чему-то научил или, возможно, изменил этот персонаж?

Ничему не научил. Разве что подтвердил мнение, что я не единственная в таком ощущении жизни. Это есть в персонаже. А его создают много людей. То есть я не одна в подобных мыслях. Ощущение поддержки, скажем так. Может, больше решимости – это то, что мне не хватает в жизни, и скорости в принятии решений.

А как сложились отношения на площадке? Четыре женщины – удалось ли найти общий язык?

Прекрасно! Нас всех собрали в одной работе, и мы вместе идем этой дорогой.

У вас очень характерный персонаж не только по описанию, но и внешне. Влияли ли вы как-то на выбор прически, например?

Я не влияла на все эти внешние факторы, меня в них взяли. Мою личность взяли в этот персонаж, она подходит – это все соединилось вместе.

Как вообще относитесь к тому, чтобы меняться в жизни и на проектах?

Ой, в жизни не нуждаюсь в изменениях, если это касается внешности. Я абсолютно неприхотливая. А в персонажах – они разные, как в театральных, так и киноработах. Параллельно у меня были съемки другого сериала – "Сага", где я мама троих детей в возрасте между 40 и 60 годами. Персонаж – по мне, так олицетворение Украины. В этих персонажах я разная, и поэтому в жизни мне этого не нужно.

Если брать за основу театр, то, наверное, там есть больше возможностей для экспериментов...

Есть просто разные жанры и разные эпохи – тогда соответственно изменяются костюм, прическа, а также поведение.

"Отважные" Фото: пресс-служба

Что у вас было такого интересного?

Ой, много чего! Более 50 ролей за период моей работы в театре. Их больше, конечно, чем киношных, и больше было возможностей быть разной. Я очень люблю чеховских персонажей, их у меня было предостаточно. Играла исторические известные женские фигуры – Хоружинскую, Анну Ярославну, Марию Заньковецкую. Из свеженьких – Беатриче, потому что в этом персонаже многое было: и комедия, и драма. Пение – это мюзикл. И даже фехтование. Это спектакль "Труффальдино из Бергамо", прохожу весь период представления в мужской одежде, образе, а потом уже под финал – превращаюсь.

Александра, сериал "Отважные" – 40-серийная драма. Как вы приходите в себя после таких эмоционально затратных ролей?

Нет такой необходимости. Это мой жизненный процесс. Но в театре идет большая отдача и возвращение из зала – есть обмен энергией. Сцена в прямом смысле лечит. У меня есть два моноспектакля: "Сумасшедшая" и о Марии Заньковецкой – "Актриса". И постоянно спрашивают, особенно после "Сумасшедшей" – а как выприходите в себя, как восстанавливаетесь? А я в процессе представления восстанавливаюсь, так как идет этот обмен энергии: тебе дают – ты открываешь шлюзы, это все как-то помогает. Кино – другой процесс, не такой затратный энергетически, но нет такой отдачи. Есть съемочная группа, которая в процессе съемок выступает в роли зрителя. И если хорошо сделана работа – хорошо всем.

Александра Лютая Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ваш идеальный день – какой он?

Лежать, лежать и спать. Смотря когда этот процесс возникает. Если теперь, когда есть работа, – и ура, и пусть она будет. В такие периоды только выпадает свободный день – лежать, отдыхать, никуда не выходить. В зимний период взбираюсь на лыжи, с сыновьями.

Относительно целей. Ставите ли их в начале года и как достигаете?

Этим только и живем, если нет цели, то нет и движения! Скорее, направления движения, ибо цель – это окончательный результат. Сейчас – сделать хороший продукт, возможно, как цель – сделать безболезненное сочетание театра и кино. Чтобы была возможность быть и в кино, и сочетать с театром, игрой в постановках. А вообще очень хочется принять участие в постановках разных театров – каждый имеет свою изюминку, это связано с режиссерами, конечно. Хочется участвовать не в одном, а в нескольких проектах, в проектах различных театров.

Сейчас, якобы с появлением закона о театральной реформе, у нас такая возможность должна быть, и хочется, чтобы была. И чтобы актеры могли участвовать в постановках не одного театра, а различных проектах. Это как-то развивает, а не консервирует.

Смотрите премьеру сериала "Отважные" 6 апреля в 18:00 на телеканале "Украина".

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