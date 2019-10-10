ALEKSEEV и Алан Бадоев представили новый клип, снятый в Исландии

Певец презентовал клип под названием "Камень и вода"

ALEKSEEV Фото: пресс-служба

Украинский певец ALEKSEEV, который признался, что думает о своих хейтерах, презентовал новый клип под названием "Камень и вода". Работа над роликом объединила легендарных творцов украинского шоу-бизнеса: автором музыки для песни выступил Руслан Квинта, над словами работали Руслан Квинта и Андрей Француз, а режиссером видео стал Алан Бадоев.

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Интересно, что финальные строчки трека "Камень и вода" Руслан Квинта дописывал, находясь в романтическом путешествии в Исландии. Неожиданностью для самого композитора стало то, что спустя немного времени, песня вернулась на свою творческую родину. Но уже с другой миссией – обрести достойную визуализацию. Именно в Исландии, в стране невероятных пейзажей и волшебной природы, был снят клип на новый сингл ALEKSEEV.

Диковинную красоту местных ландшафтов перенес в кадр именитый режиссёр Алан Бадоев и его команда.

"Все случилось очень спонтанно! Алан предложил идею клипа и съемки в Исландии, и мы согласились без раздумий. Нет места на Земле, где можно было бы гармоничнее визуализировать песню "Камень и вода". Не просто так, именно там она была рождена Русланом. Такой нетронутый девственной природы я никогда не видел. Это перевернуло мое сознание. Исландцы спокойно могут пить воду из-под крана, вся растительность привезена из других стран, поскольку в самой Исландии ничего не растет, каждое дерево охраняется государством, также нигде вы не найдете мусора на улице. Люди тщательно берегут свою страну от загрязнения. Хочу, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, хотя бы на долю почувствовал то, что пережил я, будучи там. Наша планета невероятна. Так важно ее любить и ценить" – поделился эмоциями ALEKSEEV.

Специально для клипа ALEKSEEV научился кататься на скейте, стилистами был разработан образ для артиста для которого использовали уникальную ткань.

Напомним, ранее ALEKSEEV представил новую песню из будущего альбома "Моя звезда".

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