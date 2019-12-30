alyona alyona попала в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года

Газета The Guardian опубликовала рейтинг перспективных артистов

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская исполнительница alyona alyona попала в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года по версии британского издания The Guardian. Рэпершу отметили за ее стиль и темы, которые Алена поднимает в своих треках.

Смотрите сюжет о новом мини-альбоме alyona alyona "В хаті МА":

alyona alyona оказалась на втором месте в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian. От украинского рэпа, афро-поп-музыки и дембо-музыки до даб-техно, психоделии и дарк-метала – этом списке новичков найдется что-то для каждого.

"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша alyona alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка – ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий – далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу", – пишут об украинке авторы ТОПа.

В плейлисте от The Guardian. творчество alyona alyona представлено треком "Пушка". Рядом с ней расположились британская группа Sports Team и американская исполнительница Normani.

Напомним, что накануне Джамала и alyona alyona представили трек о хейте в соцсетях.

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