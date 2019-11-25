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alyona alyona выпустила мини-альбом "В хатi МА"

В трек лист вошли восемь песен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская исполнительница alyona alyona, ставшая феноменом украинского шоу-бизнеса часто радует поклонников новыми хитами. Недавно певица выпустила в YouTube новый ролик на песню "Мамин суп". Теперь alyona alyona презентовала новый мини-альбом "В хатi МА".

Узнайте, как прошел сольный концерт alyona alyona:

В трек лист вошли восемь песен, среди которых представленная ранее "Мамин суп".

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"Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран, крутых фестивалей — как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали некоторые треки, которые были презентованы ранее, и добавили кое-что новое", – написала певица на своей странице в Facebook.

Напомним, певица alyona alyona выпустила новый клип под названием "Буллинг". В нем alyona alyona рассказывает о том, почему, по ее мнению, одни люди издеваются над другими.

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