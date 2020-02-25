alyona alyona выпустила новую песню "Коли ховають молодих"

По словам певицы, самые болезненные потери – потери молодежи

Украинская рэперша alyona alyona, которая выпустила клип на песню "Буллинг", презентовала новую композицию "Коли ховають молодих". По словам исполнительницы, эта песня – о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано.

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Как рассказала певица, к ней обратился режиссер Руслан Горовой и предложил написать трек, посвященный памяти 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в результате теракта в Харькове.

alyona alyona отметила, что вспомнила, как много в своей жизни она видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи.

Напомним, ранее Джамала и alyona alyona презентовали клип и песню "Забирай". Трек посвящен теме хейта в соцсетях. Так, по словам Джамалы, артисты часто подвергаются критике. Подписчики ждут ответа на свои на комментарии, несмотря на то, что их тысячи. А когда не получают обратной связи, начинают проявлять негатив.

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