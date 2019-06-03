Alyona Alyona выпустила новый клип-анимацию

Рэперша умеет удивлять публику новыми работами

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая выступит на фестивале Sziget 2019, выпустила новый красочный клип на композицию "Якби я була не я".

Автором анимационного ролика выступил Сашко Даниленко – украинский аниматор и художник, сотрудничавший ранее с DakhaBrakha и ТНМК. Клип был опубликован на YouTube-странице рэперши.

Напомним, американский Vogue написал о певице и опубликовал с ней интервью и стильную фотосессию. В интервью изданию Vogue Алена Савраненко рассказала об опыте работы кассиром в супермаркете, продавцом косметики на рынке и воспитательницей в детском садике. Однако Алена всегда хотела заниматься музыкой. Более того, талантливая исполнительница стала номинантом на премию YUNA 2019.

Отметим, что ранее певица Alyona Alyona выпустила свой дебютный альбом "Пушка". После ее хитов и вирусных клипов минувшей осени певица довела интерес к своему полноформатному релизу до точки кипения.

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