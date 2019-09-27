alyona alyona выпустила новый клип "Завтра"

Украинская исполнительница alyona alyona выпустила свой 11-й клип

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Популярность певицы alyona alyona вышла за пределы Украины. Артистка с завидной скоростью записывает песни и представляет новые клипы. Певица выпустила новый видеоролик "Завтра", и это уже 11-й клип за год!

Узнайте, как alyona alyona сыграла первый сольный концерт:

В кадре бэк-МС Элина Паника, Коля Ekspert, рэпер Noize MC, ONUKA и суперзвезда британского грайма Skepta. Последний появляется в конце видео.

Отметим, что 6 декабря в Киеве состоится сольный концерт alyona alyona.

Рэп-исполнительница alyona alyona обрела популярность после выхода в свет ее хита "Рыбки" – в октябре 2018-го. Cовсем недавно, 1 июня, Алена Савраненко стала приглашенной звездой на концерте MONATIK.

Напомним, ранее alyona alyona выпустила новый клип под названием "Буллинг". В нем alyona alyona рассказывает о том, почему, по ее мнению, одни люди издеваются над другими. В видео показаны примеры нетерпимости к окружающим с нетипичными интересами, внешностью, сексуальной ориентацией и так далее.

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