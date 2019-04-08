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Alyona Alyona выпустила свой первый альбом "Пушка", а также новый клип

Исполнительница снимала клип в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
alyona alyona Фото: пресс-служба
alyona alyona
Фото: пресс-служба

Певица Alyona Alyona, которая стала номинантом на премию YUNA 2019, выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

После ее хитов и вирусных клипов минувшей осени певица довела интерес к своему полноформатному релизу до точки кипения.

Alyona Alyona выпустила новый клип Фото: пресс-служба
Alyona Alyona выпустила новый клип Фото: пресс-служба

"Пушка может греметь отовсюду. Она может разрывать тебя изнутри. Может касаться самых скрытых уголков своей души. Я зарядила в эти 13 ядер саму себя и теперь намерена стрелять точно в цель", – призналась Алена.

Вместе с релизом лонгплея команда Alyona Alyona решила сделать клип на заглавный сингл. Видео снимали в Берлине. Режиссером выступил DELTA ARTHUR в паре с IGOR BASKET.

Напомним,  Alyona Alyona, которая после выхода песни "Рыбка" взорвала интернет, выпустила новый клип на песню "Залишаю свій дім". Ранее артистка работала в детском садике, но уволилась, чтобы целиком и полностью отдать себя творчеству.  

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Источник: Сегодня
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