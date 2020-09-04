ALYOSHA представила саундтрек к сериалу "Сага", который охватит 100 лет украинской истории

Премьера 12-серийной истории состоится в октябре на телеканале "Украина"

Популярная певица ALYOSHA презентовала саундтрек "Птаха" к предстоящему сериалу "Сага", который охватит 100-летнюю историю одной украинской семьи.

В своей новой работе ALYOSHA фокусирует внимание на большой силе слова. Как отметила артистка, песня "Птаха", которая войдет в ее будущий лонг-плей, сразу родилась как саундтрек. Но картина, идея которой была бы созвучна с содержанием сингла, нашлась не сразу. Поэтому его релиз состоялся через четыре года с момента написания.

"Содержание сериала "Сага" очень резонирует со смыслом, который я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия", – прокомментировала ALYOSHA.

ALYOSHA Фото: пресс-служба

"Наша команда долго искала саундтрек для промокампании "Саги". Несмотря на огромное количество современных и уже классических украинских композиций, достаточно сложно было найти песню, которая по глубине, искренности и масштабу эмоций была бы созвучна нашей киноленте. Когда мы услышали "Птаху", то сразу поняли, что эта композиция – идеальное дополнение для видеоряда "Саги". "Птаха" – это не только красивое украинское пение, это украинская душа, чувственность и способность любить несмотря на все", – рассказывает промо-директор канала "Украина" Светлана Бережная.

В прошлом году телеканал "Украина" анонсировал съемки сериала "Сага". При поддержке Министерства культуры производством картины по заказу канала занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн". В сериале зрители станут свидетелями ключевых событий украинской истории с 1914 по 2014, через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Сериал "Сага" Фото: пресс-служба

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазыч, Яков Кучеревский и другие.

Напомним, что ранее певица Alyoshа поделилась фото с выписки из роддома.

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