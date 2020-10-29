Как сняться для Netflix и стать партнершей Жан-Клод Ван Дамма: история Аманды Ироаньи

Модель рассказала о новом опыте съемок и знакомстве с культовым актером

Модель и соведущая шоу "Оттак Мастак" на канале НЛО TV Аманда Ироанья недавно поразила поклонников потрясающей новостью в Facebook. Аманда приняла участие в съемках фильма для Netflix, где играла в кадре с Жан-Клод Ван Даммом! Мы поговорили с ней о новом опыте съемок, знакомстве с культовым актером и о том, чем съемки для Netflix отличаются от съемок полного метра в Украине.

Модель Аманда Ироанья рассказала о съемках для Netflix Фото: пресс-служба НЛО TV

Аманда, расскажи подробнее о предложении съемки для Netflix? Как и при каких обстоятельствах тебе написала кастинг-директор?

За три месяца до съемок, мне в Facebook написала кастинг-директор с предложением принять участие в съемках. Раньше мы не работали вместе, и она нашла меня по чьей-то рекомендации.

Какие ощущения у тебя были в тот момент?

Я приняла предложение, но никому об этом не сказала. Я вообще очень скрытная во всем, что касается работы. Уже когда точно подтвердили, рассказала близким и продюсеру. Давая согласие на съемку, я не знала, что это именно Netflix – любая информация была под секретом. И только после подтверждения режиссером, мне сообщили о проекте и главном герое.

Откровенно говоря, я подумала, что это очередной "развод". Тем более, это было в период карантина – все хорошо понимают, какая была ситуация с работой, особенно, в нашей сфере.

Кроме моей скрытности, я еще и немного суеверная в этом вопросе. Тем более в 80% случаев я подписываю соглашение о неразглашении – это распространенная практика. А кругленькая сумма штрафа любой публикации, в случае нарушения условий договора, очень быстро дисциплинирует.

Расскажи подробнее о проекте, в котором ты приняла участие и твоей роли?

Это французский полный метр "The last mercenary" или "Последний наемник". Насколько мне известно, он не ориентирован на страны СНГ, поэтому, наверное, не будет в переводе. У меня эпизодическая роль, где я танцую с Ван Даммом. Пока это все, что могу рассказать!

На съемках ты познакомилась с Жан Клод Ван Даммом – как прошло ваше знакомство и какое впечатление он на тебя произвел?

Он почти ни с кем не контактировал из актеров вне площадки, поэтому если бы не моя роль – не было бы возможности с ним общаться лично. У меня остались только положительные впечатления: он с хорошим чувством юмора и открыт для общения. Самым приятным было сотрудничество с таким партнером. Танец был импровизацией, но мы легко договорились, что будем делать. Он был замечательным партнером: что-то я предложила сделать, что-то – он.

Модель Аманда Ироанья рассказала о съемках с Жан-Клод Ван Даммом Фото: пресс-служба НЛО TV

Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Положительная и легкая. Я, как актриса, вообще не думала ни о чем, кроме своей задачи в кадре. Спасибо за это команде, с которой работала.

Для тебя это не первые съемки – расскажи, насколько все отличается, когда мы говорим о Netflix?

Кардинальных различий в том, что это Netflix – нет. Однако съемочный процесс зарубежных и украинских проектов отличается. И, к сожалению, не в нашу пользу. Прежде всего, это вопрос бюджета. И это сразу заметно в организации съемочного процесса. Каждый, без исключения, член команды четко знает свои обязанности и поэтому вопрос "мы в тайминге?" даже не возникает.

Но, что меня действительно поразило, так это то, что режиссер (Дэвид Шарон) лично выбирал каждого актера массовых сцен! Только в моей сцене было +/- 30 человек. Самый примитивный пример, но это дает четко понять, какой подход к работе используется. Это я уже не говорю о стилистах, художниках и т.д.

Модель Аманда Ироанья рассказала о съемках для Netflix Фото: пресс-служба НЛО TV

После съемок для Netflix, какие у тебя планы дальнейшей работы в кино? И можно считать, что в будущем ты хотела бы развиваться именно как актриса, а не модель?

Я второй год учусь на курсе актерского мастерства при театре "Почайна". Благодаря этому сегодня я более настроена к съемкам в кино, чем раньше. Поэтому активно работаю и прохожу кастинги, и открыта к предложениям. Как основное направление деятельности – вряд ли. Тем не менее, телевидение мне более по душе. А вот сниматься – почему бы и нет? Я, наоборот, нацелена расширять свои возможности и навыки.

Ранее в Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве со съемок боевика для Netflix. А потом голливудский актер был замечен в Бортничах на съемочной площадке фильма для Netflix.

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