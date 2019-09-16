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Аманда Сейфрид сыграет в новом хорроре от Netflix

Проект называется "Вещи, которые мы слышали и видели"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид
Фото: Getty Images

Известная актриса Аманда Сейфрид сыграет в новом хорроре от стримингового сервиса Netflix, который ранее опуликовал трейлер фильма "Во все тяжкие".

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Хоррор "Things Heard and Seen" ("Вещи, которые мы слышали и видели") выйдет на Netflix уже в следующем году, однако точная дата выхода фильма держится в тайне.

По сюжету, молодая пара въезжает в загородный дом и сталкивается со сверхъестественным. Бывшие владельцы дома были жестоко убиты. Брак новых жильцов начинает распадаться, секреты прошлого грозят разрушить жизнь навсегда.

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Режиссерами и сценаристами выступят авторы "Американского великолепия" и номинанты на "Оскар" Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини. 

Напомним,  компания Netflix готовит биографический мини-сериал, посвященный американскому модельеру Рою Холстону, где главную роль исполнит Юэн Макгрегор. Режиссером нового проекта выступит Райан Мерфи, создатель антологий "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", где во втором сезоне рассказал историю другого модельера, итальянского кутюрье Джанни Версаче.

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Netflix хоррор Аманда Сейфрид
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