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Amazon закрыла сериал "Темная башня" еще до премьеры: названа причина

Руководство не устроило качество пилотной серии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
"Темная башня"
"Темная башня"
Фото: YouTube

Компания Amazon недавно хотела запустить в производство сериал "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга. Однако появилась информация, что студия отказывается от планов на шоу по эпосу "Темная башня", сообщает Deadline.

Узнайте подробности о сериалах 90-х:

После провала полнометражки с Идрисом Эльбой в главной роли на сервисе долго думали, но все же решили дать шанс проекту.

Сообщается, что обстоятельное рассмотрение пилота заявленного шоу, снятого еще летом прошлого года, привело телебоссов к выводу, уровень материала не даст ожидаемых результатов, качество их не устроило. Проект решено было закрыть.

Отметим, что в полнометражной версии снимались Кэтрин Уинник, Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Эбби Ли, Николас Хэмилтон, Алекс МакГрегор, Фрэн Кранц, Том Тейлор и другие актеры.

Сюжет картины основан на книге американского писателя Стивена Кинга из цикла о "Темной башне", который совмещает в себе фантастику, вестерн и ужасы. В центре сюжета противостояние стрелка Роланда Дискейна и темного мага Уолтера Падика.

Напомним, студия Amazon готовит шпионский сериал "Цитадель".

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сериал шоу Amazon сюжет темная башня
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