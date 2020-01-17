Amazon закрыла сериал "Темная башня" еще до премьеры: названа причина

Руководство не устроило качество пилотной серии

"Темная башня" Фото: YouTube

Компания Amazon недавно хотела запустить в производство сериал "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга. Однако появилась информация, что студия отказывается от планов на шоу по эпосу "Темная башня", сообщает Deadline.

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После провала полнометражки с Идрисом Эльбой в главной роли на сервисе долго думали, но все же решили дать шанс проекту.

Сообщается, что обстоятельное рассмотрение пилота заявленного шоу, снятого еще летом прошлого года, привело телебоссов к выводу, уровень материала не даст ожидаемых результатов, качество их не устроило. Проект решено было закрыть.

Отметим, что в полнометражной версии снимались Кэтрин Уинник, Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Эбби Ли, Николас Хэмилтон, Алекс МакГрегор, Фрэн Кранц, Том Тейлор и другие актеры.

Сюжет картины основан на книге американского писателя Стивена Кинга из цикла о "Темной башне", который совмещает в себе фантастику, вестерн и ужасы. В центре сюжета противостояние стрелка Роланда Дискейна и темного мага Уолтера Падика.

Напомним, студия Amazon готовит шпионский сериал "Цитадель".

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