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American Music Awards-2018: названы все номинанты премии

Торжественная церемония вручения премии намечена на 9 октября в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
American Music Awards. Фото: theamas.com
American Music Awards. Фото: theamas.com

Не за горами вручение престижной премии American Music Awards-2018. Поэтому были объявлены все номинанты, а список претендентов был опубликован на официальном сайте премии.

Отметим, что по количеству номинаций лидирует канадский рэпер Дрейк, а также рэп-исполнительница Карди Би. Они оба претендуют на восемь наград.

В категории "Исполнитель года" на премию претендуют, помимо Дрейка, также Тейлор Свифт, Эд Ширан, рэпер Post Malone и рок-группа Imagine Dragons.

Кроме того, рэпера XXXTentacion посмертно номинировали в категории "Лучший молодой исполнитель года". Помимо него в список также включены Дуа Липа, Карди Би, Камила Кабелло и Khalid.

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В номинации "Лучший поп-рок альбом" за награду будут бороться альбом Дрейка Scorpion, Reputation Тейлор Свифт и "÷ (Divide)" Эда Ширана. Отметим, что торжественная церемония вручения премии намечена на 9 октября в Лос-Анджелесе.

Напомним, 20 мая, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. В номинации "Лучший артист" награду получил знаменитый британский певец Эд Ширан.

Кроме того, в Нью-Йорке 20 августа состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. В этом году настоящей рекордсменкой стала реп-исполнительница Cardi B, которую номинировали 13 раз, но наградили в итоге лишь три.

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Источник: "Сегодня"
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