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"Американская история преступлений 3": кто сыграет Монику Левински

Новый сезон расскажет о секс-скандале в Белом доме в 90-х

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Кадр из сериала "Американская история преступлений"
Кадр из сериала "Американская история преступлений"
Фото: YouTube

Как известно, сериал-антология "Американская история преступлений", два предыдущих сезона которого (о деле футболиста О. Дж. Симпсона и об убийстве Джанни Версаче) уже есть в сети, готовится поразить публику третьим сезоном. Он будет еще более скандальным, чем предыдущие.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Новый сезон проекта будет посвящен секс-скандалу в Белом доме вокруг Билла Клинтона и Моники Левински, прогремевшему в 90-х. На днях стало известно, что стажерку президентской администрации, вступившую в "неуместные отношения" в Овальном кабинете, сыграет Бини Фелдштейн из драмеди "Леди Берд".

Таакже известно название третьего сезона – "Американская история преступлений: Импичмент". Шоураннером по-прежнему выступает Райан Мерфи. А реальная Моника Левински значится сопродюсером.

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Стоит отметить, что телешоу будет основано на книге Джеффри Тобина "Обширный заговор: Настоящая история сексуального скандала, который почти свалил президента". Отметим, что Сара Полсон сыграет Линду Трипп, государственного служащего, которая была вовлечена в скандал.

Релиз третьего сезона намечен на 27 сентября.

Напомним, сериал "Американская история преступлений" стартовал в 2016 году и шоу продлили сразу на три сезона.

Любителям украинских проектов напоминаем, что в сентябре на телеканале НЛО TV выйдет новый сезон шоу экспериментов "Оттак мастак".

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Источник: Сегодня
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