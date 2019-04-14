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Американская история ужасов: появилась информация о девятом сезоне хоррор-сериала

Популярный сериал вернется на экраны осенью 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Американская история ужасов: появилась информация о девятом сезоне сериала
Американская история ужасов: появилась информация о девятом сезоне сериала

Новый, девятый по счету, сезон популярного хоррора "Американская история ужасов" шоуранеров Райана Мерфи и Брэда Фэлчака выйдет на экраны уже этой осенью. Подробности сюжета пока держатся в тайне, однако название сезона уже известно. Согласно тизеру, опубликованному на официальной странице шоу в Instagram, продолжение культового проекта получило заголовок "1984".

Позднее официальный тизер "Американской истории ужасов-9" появился и в Youtube.

В коротком видео жертва бежит по лесу, спасаясь от неизвестного, преследующего ее с ножом. В ролике прослеживается атмосфера, присущая известным ужастикам 80-х и 90-х, таким как "Пятница 13", "Хэллоуин", "Крик" и "Техасская резня бензопилой". Очевидно, что новый сезон АИУ будет снят в жанре слэшер.

На сегодняшний день известно, что из классического состава "Американской истории ужасов" в 9 сезоне зрители увидят Эмму Робертс. Что касается Джессики Лэнг, Сары Полсон и Кэти Бейтс, то их участие в проекте пока не подтверждено.

Эмма Робертс появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"
Эмма Робертс появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Напомним, что восьмой сезон сериала "Американская история ужасов" назывался "Апокалипсис". Он стал кроссовером нескольких предыдущих сезонов шоу.

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