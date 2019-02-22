Американский киноакадемик Лоуренс Дэвид Фолдс: "Именно актеры ответственны за выбор победителей на "Оскаре"

Режиссер и продюсер рассказал "Сегодня" о процессе голосования на "Оскаре", секс-скандалах в Голливуде и о том, чем его удивила Анджелина Джоли

Лоуренс Дэвид Фолдс Фото: Kyiv Media Week

- Мистер Фолдс, начну с больного для нас вопроса. Почему наша страна до сих пор не имеет "Оскара" (прямую трансляцию церемонии смотрите в ночь на 25 февраля на канале "Украина")?

- Это хороший вопрос. Главная причина, и об этом нужно помнить: "Оскар" – это невероятная конкуренция. Как вы знаете, каждая страна со всего мира стремится получить награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В прошлом году, например, таких стран было 122. В этом же году уже только в лонг-лист премии попало 87 картин! Но прежде чем фильм окажется на рассмотрении у академиков, за него должно проголосовать жюри в родной стране. Этим занимается так называемый национальный Оскаровский комитет.

То есть эти люди, которые голосуют, должны быть уверены в том, что именно этот фильм лучший среди всех, которые могут представить вашу страну на мировом уровне. Но иногда, как мне кажется, в странах отбирают не самые лучшие фильмы. На выбор людей могут влиять несколько факторов, в том числе и политических, а порой и просто субъективных. Также очень часто в эту номинацию направляют фильмы, откровенно пропагандирующие ту или иную позицию провластных структур. Но академики – не дураки. Они прекрасно все понимают и не хотят вмешиваться в политические нюансы, поэтому и не стремятся отдать за такой фильм свой голос. Но это только в том случае, если речь не идет о действительно великом кино.

Лоуренс Дэвид Фолдс Фото: из личного архива

Я могу сказать, за какое кино академики точно проголосуют. Это должна быть мощная красивая картина с качественным сценарием, хорошей режиссурой, операторской работой и отличной актерской игрой. Но даже наличие всех этих факторов еще не даст вам 100-процентную гарантию номинации, а тем более победы. Несколько лет назад я был приятно удивлен, когда посмотрел картину "Украина в огне". Кстати, именно за этот фильм я и отдал тогда свой голос, и был очень расстроен из-за того, что он не победил. Но то, что он оказался в шорт-листе номинации, уже говорит о неплохих результатах. Конечно, к документальному кино и художественному требования отличаются. Но факт остается фактом: шансы получить "Оскар" у Украины есть!

Еще мне бы хотелось рассказать об одном факторе, который очень влияет на попадание картины в номинацию. Я сейчас говорю о скринингах, которые проводятся для академиков с целью привлечения внимания авторов к своей картине. Многие создатели кино ими принебрегают, экономя на красивых и дорогих презентациях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. И очень зря: маркетинг играет важнейшую роль в промо картины. Чем больше будет промо, рекламы и позитивных слухов вокруг вашего фильма, тем выше вероятность, что академики его запомнят, и в конечном итоге отдадут за него свой голос.

Кстати, в свое время было введено правило для всех киносоздателей, которые высылали dvd со своим фильмом для рассмотрения академиками. Если раньше вместе с диском могла прийти целая корзина с подарками, то уже несколько лет такой "подкуп" голосующих строго запрещен. И я согласен с этим правилом, потому что оно действительно имеет значение на решение некоторых членов.

Также имеет значение время релиза. Если его презентуют в самом начале года, январе/феврале, есть опасность, что о нем могут и вовсе забыть. Поэтому лучшее время для презентации фильма – начало осени, когда до первого голосования за номинатов остается всего пару месяцев.

Еще дистрибьюторы всегда обращают внимание на своих потенциальных конкурентов и картины, которые явно могут перейти им дорогу, а точнее – забрать основную массу зрителей. Ведь даже на отличный фильм публика может не обратить внимание, если он выйдет на экраны одновременно с долгожданным продолжением популярной киносаги производства Marvel.

Лоуренс Дэвид Фолдс Фото: из личного архива

- Хочу узнать о самих показах, то есть скринингах. Это правда, что даже самые звездные и популярные актеры и режиссеры стараются их не пропускать, презентуя лично свой новый фильм академикам?

- Да, это так. Вначале показа они выходят на сцену со вступительным словом, а после – отвечают на все вопросы академиков при личном общении или же в виде так называемой конференции. Кстати, многим вашим читателям будет интересно узнать, что чем статуснее и опытнее артист, тем он более открыт к общению, ведь понимает, насколько это важно – найти контакт со зрителями, а тем более членами Академии. Помню, как два года Анджелина Джоли презентовала нам свой фильм "Сначала они убили моего отца". Мне кажется, она уделила буквально каждому гостю свое внимание во время торжественного ужина после показа. И, кстати, сам фильм оказался очень мощным и жизнеутверждающим. Наверное, лучшим на данный момент в ее режиссерской карьере. Я был уверен в его победе, но в итоге он даже не попал в номинацию. Почему так произошло – непонятно. Вполне возможно, на это могли повлиять снова-таки члены Академии, представляющие гильдию актеров, которые, как известно, недолюбливают Анджелину. Причем и как актрису, и как человека. Начиная с тех времен, когда она увела Брэда Питта у Дженнифер Энистон. Хотя, как по мне, это так несправедливо! Джоли – невероятно интеллигентный и честный режиссер. И она, уверен, еще всем это докажет.

- Всегда хотела спросить, и наконец у меня появилась эта возможность. Но сразу хочу попросить прощения за этот вопрос. Так вот: почему вы и ваши коллеги часто голосуете за картины, которые, мягко скажем, не сильно соответствуют понятию "лучший фильм"?

- Я понимаю, о чем вы (улыбается). Но прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте я для начала расскажу, как именно проходит голосование на "Оскаре". От этого, поверьте, зачастую и зависит конечный результат.

Ежегодно каждая гильдия Академии представляет своих номинантов. Всего существует 17 гильдий, в которых представлены кинопрофессионалы от разных специальностей: актеры, режиссеры, продюсеры, дизайнеры и любые другие профессионалы в своей сфере. И вот каждая гильдия представляет для номинации 5 претендентов. Когда все номинанты озвучены, за них имеют право проголосовать уже все члены Академии. Важно упомянуть, что самая многочисленная гильдия в Академии – актерская. Она даже больше всех других, вместе взятых! Поэтому именно актерская гильдия имеет наибольшее влияние на результат голосования. Я не сомневаюсь в их профессионализме, они отлично могут разбираться в актерской игре. Но отнюдь не все могут глубоко проанализировать работу оператора или гримера, к примеру. Поэтому иногда и получается, что в номинации попадают действительно сильные картины, но в итоге побеждают менее достойные. Многим актерам не понравится то, что я скажу, но они действительно не всегда компетентны в своем выборе. А еще некоторые члены Академии голосуют по собственным субъективным причинам. Например, потому что в этом фильме играют его друзья. И это невозможно проконтролировать.

Лоуренс Дэвид Фолдс Фото: Kyiv Media Week

Теперь что касается самого процесса голосования. Зачастую мы отсматриваем фильмы в кинотеатрах. Но у нас, как у членов Академии, есть возможность посмотреть фильмы разными способами – например, онлайн. Лично я люблю смотреть кино именно в кинотеатрах, ведь именно для такого рода просмотра, на большом экране, режиссер и создал свое кино. Я не хочу смотреть масштабный костюмированный фильм на телефоне, хотя и могу это сделать.

Конечно, я не совру, если скажу, что не все члены академии смотрят все фильмы-номинанты до единого. Хотя по протоколу они обязаны это делать. Мы обязаны следить за расписанием показов и стараться их не пропускать.

- Кстати, а как вы стали членом Академии?

- Я являюсь членом Академии с 1989 года. Так что в этом году отмечаю своеобразный 30-летний юбилей (улыбается). Чтобы стать полноправным членом нашей организации, важны несколько факторов. Нужно снять как минимум три фильма, которые будут показаны на широких экранах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, и которые будут иметь награды на различных кинофестивалях. Также для вступления в Академию нужно получить рекомендации от двоих профессионалов, которые уже являются академиками. Поскольку в первых своих фильмах я выступал одновременно и режиссером, и продюсером, то стал членом Академии именно от гильдии продюсеров. А рекомендовали меня мои коллеги – Арнольд Копельсон (продюсер кинохитов "Беглец" и "Адвокат дьявола") и Тони Билл ("Афера").

- Вы знакомы со многими звездами Голливуда. Можете рассказать, какие они в личном общении? Кто ваши любимчики?

- Я очень люблю Кейт Бланшетт. Считаю ее великой актрисой нашего времени, она может сыграть все что угодно. Кейт Бланшетт – новое поколение таких актрис, как Мерил Стрип, которую я также могу назвать одной из своих любимых актрис. Также не могу не упомянуть гениальную Джулианну Мур. Разумеется, со всеми ними я встречался. Кого-то знаю лучше, кого-то хуже. Но если говорить об их человеческих качествах, то могу отметить, что у Кейт – невероятно бизнесовая жилка. Она очень умна при выборе ролей и сценариев. В Голливуде много искренних и добродушных личностей. Например, Тильда Суинтон очень мила и приятна в общении так же, как и Эдриан Броуди, и Райан Гослинг. Они реально крутые чуваки и при этом очень талантливые. Безусловно, гениальный актер Джек Николсон. Правда, у него своеобразное чувство юмора, иногда достаточно надменное. Поэтому многие могут обижаться на его колкие шутки.

Все знают, что звездам достаточно сложно устраивать не только свою личную жизнь, но даже просто иметь возможность вести себя на публике открыто, без масок. Люди в наше время очень загружены, а тем более представители творческих профессий. А еще часть из них в принципе изолирует себя от окружающего мира и реальности. Рядом с ними только агенты и менеджеры, которые порой создают некий информационный вакуум вокруг звезд, что в итоге не всегда хорошо сказывается на их карьере. Актер или актриса становятся настолько влюбленными в свой собственный талант, что перестают работать над своим мастерством.

- А что вы думаете по поводу секс-скандала вокруг Кевина Спейси и других представителей киноиндустрии?

- После этих скандалов в Голливуде действительно многое поменялось. А точнее – даже после скандала с Харви Вайнтштейном. Все стали немного сумасшедшими на эту тему. Что самое интересное, об этом знали в индустрии если не все, то многие, но только сейчас это раздули на весь мир. Ведь на момент появления этой новости следствие еще даже не началось, но Спейси уже успели обвинить во всех смертных грехах, а сцены с его участием даже вырезать из нового фильма (Лоуренс имеет ввиду фильм Ридли Скотта "Все деньги мира". – Авт.). Я не оправдываю их, ни в коем случае. Если они действительно виновны, они должны понести за это наказание. Просто лично мне кажется, что это все слишком искусственно раздуто и кому-то выгодно.

Отметим, Лоуренс Дэвид Фолдс родился 4 ноября 1959 года в Лос-Анджелесе. Фолдс – действующий член Академии кинематографических искусств и наук США, участник и офи­циальный представитель исполнительного коми­тета премии "Студенческий Оскар". В своей карьере неоднократно отмечен различными премиями кинофестивалей. Свой первый фильм, Malibu High, Лоуренс начал снимать, когда ему только исполнилось 18. Тем самым Фолдс установил рекорд и стал самым молодым продюсером полнометражного фильма в Голливуде, который впоследствии стал и членом Академии. Снял фильмы "Большое вертолетное спасение" (1980), "Молодые воины" (1982), "Прекрасная, но опасная" (1981) и другие. Картина "В поисках дома" (Finding Home, 2003) получила 5 кинопремий как "Лучший фильм", а самого Фолдса также наградили как лучшего режиссера и сценариста на ряде международных фестивалей.

Лоуренс Дэвид Фолдс Фото: из личного архива

Также Лоуренс Фолдс был в совете директоров и директором по вопросам образования кинофестиваля в Брекенридже и является основателем кинофестиваля в Колорадо. Стоит отметить, что в прошлом году Лоуренс Дэвид Фолдс впервые побывал в Украине по приглашению Kyiv Media Week.

Напомним, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

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