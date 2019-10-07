Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Американский триллер "Джокер" установил рекорд в американском прокате

За первые выходные проката в США кинолента собрала 93,5 миллиона долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер", выхода которого ждали многие. И не зря. Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов. Об этом пишет Variety.

"Джокер", главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, получил наибольший успех среди всех премьер, вышедших в октябре. К такому выводу пришли киноэксперты, анализирую кассовые сборы, и это триумф. Отмечается также, что психологическая лента лидирует и в международном прокате, где за выходные собрано свыше 140 миллионов долларов.

Читайте также:
Насилие порождает насилие: обзор фильма "Джокер"

Триллер обошел даже научно-фантастический фильм "Веном", главную роль в котором сыграл Том Харди. Тогда кинолента собрала за уик-энд чуть больше 80 миллионов долларов.

О чем фильм "Джокер"

Действие происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое. Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество его не принимало. Тогда он захотел изменить мир на свое усмотрение. Артур делает себе яркий грим, широкую улыбку и превращается в Джокера. Флек становится именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, – клоуном-принцем преступного мира.

Отметим, что фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля. А многие кинокритики отмечает, что это крепкая заявка на премию "Оскар 2020".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Хоакин Феникс рассказал о роли в "Джокере", возлюбленной Руни Маре и конфликте с Робертом Де Ниро Почему стоит посмотреть "Двойник" с Уиллом Смитом: эксклюзивные комментарии создателей фильма Глава Marvel снимет новый фильм по «Звездным войнам»
фильм Джокер Хоакин Феникс
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Ученые из США поняли как бороться с раком легких
Ученые из США поняли как бороться с раком легких

Популярные статьи

Сегодня, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Сегодня, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Сегодня, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Сегодня, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Сегодня, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Декор из ненужных вещей: что можно сделать своими руками
Декор из ненужных вещей: что можно сделать своими руками
Как ускорить метаболизм: 7 эффективных способов
Как ускорить метаболизм: 7 эффективных способов
10 оригинальных способов хранения в ванной
10 оригинальных способов хранения в ванной