Американский триллер "Джокер" установил рекорд в американском прокате

За первые выходные проката в США кинолента собрала 93,5 миллиона долларов

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер", выхода которого ждали многие. И не зря. Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов. Об этом пишет Variety.

"Джокер", главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, получил наибольший успех среди всех премьер, вышедших в октябре. К такому выводу пришли киноэксперты, анализирую кассовые сборы, и это триумф. Отмечается также, что психологическая лента лидирует и в международном прокате, где за выходные собрано свыше 140 миллионов долларов.

Триллер обошел даже научно-фантастический фильм "Веном", главную роль в котором сыграл Том Харди. Тогда кинолента собрала за уик-энд чуть больше 80 миллионов долларов.

О чем фильм "Джокер"

Действие происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое. Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество его не принимало. Тогда он захотел изменить мир на свое усмотрение. Артур делает себе яркий грим, широкую улыбку и превращается в Джокера. Флек становится именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, – клоуном-принцем преступного мира.

Отметим, что фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля. А многие кинокритики отмечает, что это крепкая заявка на премию "Оскар 2020".

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