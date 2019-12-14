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Анастасия Кожевникова представила песню-манифест "Кокон" – видео

Певица написала композицию о токсичных отношениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Экс-участница группы "ВИА Гра" певица и автор песен Анастасия Кожевникова презентовала уже четвертую композицию "Кокон" в рамках своей сольной карьеры. Новая песня Анастасии – это история о сильной девушке, которая находится в токсичных отношениях, но готова поставить точку.

Фото: пресс-служба

"Меня очень восхищают девушки, которые не боятся выйти из "клетки" отношений. Именно им я посвящаю песню "Кокон", ведь это крайне сложно – разорвать цепи психологической зависимости. Для меня они – настоящие героини", – прокомментировала премьеру песни Кожевникова.

"Очень сложно держать преграду, когда в прошлом близкий человек предает тебя, а потом пытается вернуться. Еще важно понимать, что ты не виновата в этих токсичных отношениях!", – добавила артистка.

Анастасия Кожевникова неоднократно поднимает темы о женской силе воли и решительности в своих песнях. В творчестве певицы присутствуют настоящие оды девушкам, которые не позволяют обижать себя в отношениях и готовы дать отпор. Напомним, предыдущий сингл исполнительницы "Так как ты" был также посвящен силе женского духа и моментально полюбился многотысячной аудитории артистки.

Песня-манифест "Кокон" Анастасии Кожевниковой доступна для скачивания на всех музыкальных платформах.

Ранее Анастасия Кожевникова эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала о сольной карьере, муже и творческом пути без продюсера.

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