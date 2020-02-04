Анатолий Анатолич будет комментировать ночь Оскара на телеканале "Украина"

Переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер, который уже 5 лет подряд комментирует церемонию

Телеведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В ночь с 9 на 10 февраля в 1:30 телеканал "Украина" покажет эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". В течение ночи грандиозное событие будет комментировать ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер, который уже 5 лет подряд комментирует церемонию в прямом эфире телеканала "Украина".

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Звезда утреннего эфира на канале "Украина" Анатолий Анатолич впервые присоединится к команде профессионалов, которая на протяжении семи лет предоставляет украинским зрителям уникальную возможность – стать свидетелями самого масштабного действа мирового кинематографа.

По словам телеведущего, предложение комментировать церемонию "Оскар" в Украине он получил во время визита в одно очень знаковое место в Соединенных Штатах Америки. Анатолий Анатолич до сих пор удивляется такому стечению обстоятельств.

"Это мистическое совпадение, но мне позвонили с телеканала "Украина" и предложили быть комментатором "Оскара" в Украине в тот момент, когда я завтракал в ресторане "Jimmy’s Dinner" в северной части города Майами. Именно в этом ресторане снимали фильм "Лунный свет", который в 2017 году получил "Оскар" как лучший фильм года, – поделился впечатлениями Анатолий Анатолич. – Это было невероятно – я был шокирован предложением и этим стечением обстоятельств. Как такое возможно? Для меня большая честь быть причастным к легендарной церемонии вручения "Оскара-2020" в нашей стране".

Сейчас телеведущий все свободное время посвящает подготовке к церемонии – знакомится ближе с номинантами, пересматривает картины, претендующие на заветные статуэтки, изучает все детали кинопремии.

Как сообщалось ранее, ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" будут звезды программы "Зірковий шлях" – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Эксклюзивная трансляция начнется в 1:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку. Зрители первыми увидят невероятные наряды, которые звезды тщательно выбирают задолго до самого события. Ведущие познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар", а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о подготовке к масштабному действию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, самых ярких звездных появлениях и трендах последних годов.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

В категории "Лучший режиссер" представлены Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Пон Чжун Хо ("Паразиты").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди").

Напомним, ранее Американская киноакадемия поделилась подробностями проведения церемонии награждения премии "Оскар-2020". Были обнародованы имена актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар". Вторая часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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