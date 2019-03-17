Андрей Бурым: "Перед началом съемок сериала "Швидка" я попал в больницу"

Новый проект стартует 18 марта, в 20:00 на телеканале НЛО TV

Андрей Бурым в сериале "Швыдка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Ни для кого не секрет, что одними из самых важных профессий являются учителя и врачи. О том, насколько сложно им приходится, мало кто догадывается. Но все, естественно, хотят иметь высокий уровень образования и качественную медицину. О серьезной стороне медали должны думать депутаты, а мы поговорим о веселой.

В понедельник, 18 марта, в 20:00 на телеканале НЛО TV стартует новый комедийный сериал "Швидка". В центре сюжета – парамедики службы экстренной медпомощи, которые помимо спасения человеческих жизней успевают соперничать, дружить, влюбляться и переживать знакомые многим жизненные сложности. Одну из главных ролей в сериале "Швидка" сыграл актер Андрей Бурым. Сегодня.Lifestyle расспросил его о самом интересном:

- Андрей, расскажите о своем герое в сериале "Швидка". Насколько экранный Александр Сергеевич Балануца похож на вас?

- Это очень противоречивый персонаж, который не похож ни на какую из тех ролей, которые приходилось играть ранее. Если сравнить с ролью начальника полицейского участка Мамиашвили в "СуперКопах", то там был эксцентричный грузин, который в порыве своего восточного темперамента несет все, что лезет ему в голову. Я мог коверкать слова так, что режиссер сериала Александр Богданенко как-то сказал мне: "Когда ты начинаешь играть Мамиашвили, Бурым из тебя выселяется". В ситуации с Балануцей – всё зеркально. Когда у нас прошел 2-месячный период съемок сериала, я понял, что не устал. Мой герой молдаванин по национальности, он не уверен в себе и очень робок с женщинами. Он не знает, как с ними познакомиться, и когда все доходит до дела, его харизма куда-то прячется. Это похоже на меня только в том, что на экране я могу казаться каким угодно, но при этом достаточно робок в общении.

Андрей Бурым в сериале "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

При этом мой герой пытается сделать из себя начальника, хотя реально он очень плохой доктор. Это медицинский функционер в чистом виде, который занимается только административными вопросами. Еще он тихий, и большинство своих эмоций оставляет внутри себя. Как результат, это отображается в виде каких-то дурацких жестов, телодвижений и мимики (улыбается).

- Какой из ваших героев на экране (врач в "Швидкій", полицейский в "СуперКопах" и типочек в "СышЫшьШоу) вам ближе всего?

- Сложно сказать какой ближе, но проще – точно роль медика в "Швидка". Здесь у меня меньше уходит энергии. Бывало, что после 14-часовой смены я приходил домой, и мне еще нужно было что-то рассказывать до 12 ночи домашним (смеется). Этот герой для меня интересен тем, что здесь нужно играть достаточно тонкие вещи. Мамиашвили брал акцентом, напором и харизмой, а здесь это не сработает. Понятно, что это для меня это какая-то новая актерская ступенька.

- Когда вы готовились к роли, то перенимали опыт у врачей, советовались с ними?

- Нет, я просто попал в больницу. Я сломал палец. Когда я приехал в травмпункт, доктор посмотрел на мой палец и у нас произошел примерно следующий диалог:

- Ваш палец изначально был в таком положении? – спросил врач.

- Нет, он торчал вверх, – ответил я.

- А кто назад поставил?

- Я.

- Ну, это зря, – сказал доктор, а после небольшой паузы добавил, – хотя… кто его знает, кто бы ваш палец правильно обратно вставил.

Конечно, общался с врачами, медсестрами в больнице. С некоторыми мы до сих пор дружим. Когда будет премьера сериала "Швидка", я обязательно им скажу, чтобы смотрели (улыбается).

Интересно, что перед началом съемок "СуперКопов" меня остановили гаишники, а перед началом съемок сериала "Швидка" я попал в больницу. Теперь я считаю, что проекты нужно выбирать безопасные (улыбается).

Сериал "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- В сериале ваш герой постоянно добивается расположения врача Виталины (Надежды Хильской). А какие отношения у вас сложились за кадром?

- Она прекрасный актер, партнер и человек – а эти соединения большая редкость в актерской профессии и шоу-бизнесе. Хотя, конечно, с подавляющим большинством актеров, которые остаются в наших сериалах, у нас сложились прекрасные отношения. "Новенькие", когда приходят на "шапку" (корпоратив после окончания съемок), остаются в жутком восторге. Мы пытаемся держать на площадке такой микроклимат коллектива, в котором все семья. У нас почти не бывает такого, чтобы снялись, разбежались, забыли.

- Сложно играть неприязнь с актерами, с которыми дружите?

- Это часть профессии. Это наоборот интересно, потому что во время съемок появляется интерес: сможешь ли ты человеку, с которым дружишь, показать, что на экране он тебе отвратителен. А вот наоборот играть еще сложнее, но там ты просто включаешь образ (смеется).

- Чем сериал "Швидка" удивит украинского зрителя?

- По-нашему мнению – это новая ступенька в производстве сериалов для нашего продакшн. Она даже более высокая, чем в "СуперКопах". Это уже не комедия – это драмеди, здесь глубины будет больше.

- В сериале многие моменты в работе медиков утрированы. Вы не боитесь, что у зрителей сложится неправильное впечатление о работе парамедиков?

- Мы и не пытаемся показать "голую реальность". Я, чтобы было более понятно, объясню на примере еще одного нашего сериала "СуперКопы" (улыбается). Когда канал НЛО TV начал его транслировать, до нас доходили слухи, что настоящие полицейские жаловались на то, что мы показываем неправду на экране. Но этот сериал – комедийный. Он о людях, взаимоотношениях, но не о профессии. Профессия в данном случае – это оболочка. Нам она показалась интересной, ведь в "Швидкій" мы показываем взаимоотношения пациентов и врачей, подчиненных и начальства, родителей и детей, друзей и подруг.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Вам приходилось во время съемок импровизировать?

Стараюсь импровизировать на площадке всегда, насколько это возможно (улыбается). Я всегда присутствую на моменте написания сценария, его редактуры и вычитки. Но когда я становлюсь в кадр, вижу партнеров на площадке, то поневоле что-то добавляю от себя. "Вакханалия импровизации" у нас была на съемках "СышЫшьШоу". Там играли четверо актеров, из которых просто вырывалась харизма (смеется). И я заметил, что импровизация в кадре не зависит от профессионализма. Она либо есть, либо ее нет. Есть актеры, которые работают только по сценарию – сугубо в рамках написанного текста. У нас такого нет – режиссер не то, что позволяет импровизировать, он сам участвует в этом и придумывает даже больше, чем актеры.

- Вы умеете оказывать первую помощь?

- Смотря какую – палец себе сумел вправить (смеется). А если серьезно, я регулярно читаю о правилах оказания первой помощи, просматриваю разные ролики на эту тему. Например, знаю, что человека нужно попросить улыбнуться, когда есть подозрение на инсульт. У меня, когда бывает не очень хорошее состояние, то я всегда стараюсь себе улыбнуться. Улыбнулся в зеркале – все в порядке (смеется).

- Какую роль после главврача вы планируете сыграть?

- Уже сыграл – в фильме "Ограбление по-украински" (по заказу НЛО TV), который выйдет на большой экран осенью. Интересно, что все серьезные актеры играют в фильме комедийные роли, а я наоборот – сыграл в ней серьезного героя. У меня не было в сценарии ни одной шутки. Но я компенсировал отсутствие юмора у моего персонажа шутками в гримерке (улыбается).

Мне еще хочется комедии, но и серьезную роль я бы сыграл. Например, в каком-нибудь детективе. Но как утверждает наш режиссер Александр Богданенко: драматическую роль играть намного легче, чем комедийную. Иногда я смотрю на площадке на актеров, которые пытаются играть комедию, которую они никогда не играли, и вижу, как им сложно там, где мне это дается достаточно просто.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Учитывая ваш статус – вы и продюсер, и член авторской группы, и главный герой – вы бы согласились на второстепенную роль?

- Если бы эта роль мне понравилась, и я бы понимал, что из второстепенной роли можно сделать главнее главной – я бы с удовольствием сыграл. Не бывает маленьких ролей, бывают плохие актеры.

- Вы бы хотели играть в театре?

- Хотел бы. Хотя многие мои коллеги меня отговаривают от этого.

- Не боитесь, как продюсер "Швидкої", что не раскрученные актеры, которые играют в сериале, могут сыграть с вами злую шутку?

- Не боюсь. Я это говорю также как продюсер "СышЫшьШоу", "СуперКопов" и "Дефективов" (улыбается). Каждый раз мы отбирали новых людей, отсматривали по 500-600 человек. Иногда мы точечно ошибаемся, но это можно определить только в процессе производства. В нынешнем составе сериала "Швидка" играют Ярик Герус из "СуперКопов", Гена Василенко из "Дефективов". А те актеры, которые пришли – тоже очень сильные. Посмотрим на эфир первого сезона и тогда уже будем делать выводы.

- Какие критерии отбора были на кастинге?

- До момента кастинга мы всегда выписываем персонажа от момента его рождения. Мы пишем ему, что он заикается, плюется или бабушка в детстве била его учебником по физике, например. Когда актер приходит и берет текст, его персонаж уже рожден для роли. Иногда еще по людям сразу видно, что они подходят. От харизмы и умения приспосабливаться зависит успех на пробах.

- Настоящие медики участвовали в разработке сериала?

- Да. Сестра одного из наших авторов – профессиональный медик, поэтому все написанное в медицинском плане не бралось из Google или "Википедии". С врачами мы советовались относительно симптомов, того, чем может закончиться болезнь, как она лечится и какие могут быть осложнения – все это прописывалась вместе с врачами. Конечно, там есть часть надуманных вещей, но мы старались все равно сделать это все максимально достоверно. Посмотрите "Доктора Хауса", где почти в каждой серии находят у пациентов волчанку))) У нас правдоподобнее)

- Почему, на ваш взгляд, "Доктор Хаус" имел такой большой успех у зрителей, несмотря на то, что он достаточно тяжелый?

- Формулу успеха сериала определить сложно, но, как правило, все дело в нескольких основных компонентах. Режиссер, история, сценарий, кастинг, бюджет и т.д. Эти факторы из тяжелого сериала могут сделать абсолютно смотрибельный, что и доказал "Доктор Хаус".

- Можно сказать, что один из главных персонажей сериала "Швидка" Игорь Шульга (Геннадий Василенко) в чем-то похож на Доктора Хауса?

- Это не секрет, при создании персонажа Гены мы, в том числе, опирались и на Доктора Хауса.

- Какими еще сериалами вы вдохновлялись перед съемками "Швидкої"?

Перед написанием сценария мы просмотрели все топовые сериалы о врачах. Это называется компиляция – когда ты берешь опыт других режиссеров и сценаристов. Мы просмотрели сотни материалов, из этого слепили свою историю, которая может быть абсолютно работоспособной. А еще важно учитывать формат адаптации под нашего зрителя, и не бояться уходить от оригинальной подачи.

- Кто работал над адаптацией сценария сериала "Швидка"?

- Студия "Вар’яты". Они адаптируют текст на украинский язык, мы редактируем, отправляем им, и они переадаптируют. Это длительный процесс, но качественный.

- Вы бы хотели попробовать силы в роли актера дубляжа?

- В моей жизни был такой опыт, но я всегда дублировал самого себя. Недавно был голосом одного из персонажей нашего мультфильма "Комахи". Мне раньше очень хотелось попробовать себя в этом, но после 2-3 дубляжей я перегорел. Это очень тяжелая работа без партнера, где ты наедине с собой. Но если бы мне предложили озвучить героя в голливудском блокбастере – я бы не отказался.

- Вы бы хотели озвучить супергероя?

- Нет, я бы озвучил лучше какого-то подонка в мультфильме (улыбается). Ведь я делал очень много пародий в КВН, поэтому у меня с этим нет никаких проблем. Мне достаточно с человеком побыть несколько часов, и я буду говорить точно так же, как и он. Когда я приезжаю во Львов, меня местные спрашивают: "З якого ти району міста?". Я говорю: "Да я из Луганска". Но мне никто не верит.

Многие актеры для того, чтобы найти оригинальный образ, спускаются в метро и следят там за людьми – я так пробовал в Нью-Йорке, там очень много интересных персонажей. У нас в метро общее настроение очень опасное (смеется). А вот в Нью-Йорке очень разношерстные люди, от них очень много можно перенять.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Вас сейчас узнают скорее, как КВНщика, актера "СуперКопов" или "СышЫшьШоу"?

- Есть люди, которые узнают меня только по игре в КВН, и больше они меня вообще нигде не видели на экране. Есть люди, которые узнают меня только по игре в Comedy Club, "СышЫшьШоу" или роли Мамиашвили в "СуперКопах". Я не знаю, как к этому относиться –мне обидно (улыбается). Получается, если бы я не играл разные роли, меня знали бы только три человека (смеется). Но я понимаю, что это все специфика моего лица – из него можно лепить все, что угодно в кадре, и это все будут абсолютно разные люди.

Напомним, в украинский прокат уже вышел фильм "Встреча одноклассников". Это комедия о трех друзьях-одноклассниках, которые, успев многое повидать на своем пути, спустя 25 лет собираются весело отметить встречу в родной школе. Звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram