Андрей Шабанов устроит международный фестиваль авторского юмора

Андрей Шабанов сделает на 4 дня Киев столицей авторского юмора

Андрей Шабанов устроит международный фестиваль авторского юмора Фото: пресс-служба

Телеведущий Андрей Шабанов с 17 по 20 апреля проведет в Киеве международный фестиваль юмора – Kyiv International Stand up Comedy Week.

"Мы делаем самое большое стэндап-мероприятие в стране. Четыре дня стэндап-комедии для того, чтобы искупать Киев в авторском юморе. В рамках Kyiv International Stand up Comedy Week состоится 6 концертов. Открывать фестиваль будет один из самых популярных комиков мира – ирландец Дилан Моран. У него абсолютно новая программа "Dr.Cosmos", с которой он приедет в Украину и выступит 17 апреля в Октябрьском дворце,"- рассказывает продюсер Андрей Шабанов.

Андрей Шабанов Фото: пресс-служба

За 4 дня фестиваля авторского юмора на сцене, помимо Дилана Морана, с сольными концертами выступят: телеведущая и комик Наталья Гарипова с программой "Вам будет за себя стыдно!", участники проектов "Прожарка" и "Открытый микрофон" – Ирина Приходько и Сергей Детков, а также самый молодой украинский стэндап-комик Кирилл Мазур.

Кроме того, выступить на большой сцене смогут и рядовые украинцы:

"Каждый день у нас будут открытые микрофоны, победитель которых получит 15 тыс. грн и возможность выступать на большом финальном концерте 20 апреля. Мы ждем стэндап-комиков со всех уголков нашей страны и не только," – сообщает Андрей Шабанов.

К слову, недавно Сегодня.Lifestyle подготовили спецпроект, в котором Андрей Шабанов, Александр Скичко, Тимур Мирошниченко и другие мужчины украинского шоу-бизнеса попытались дать определиние воистину женским терминам, и это очень смешно.

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