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Андрею Данилко – 46! Лучшие хиты Верки Сердючки

Образу сегодня исполняется 26 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: instagram.com/v_serduchka

Сегодня, 2 октября, известный украинский певец и композитор Андрей Данилко празднует свой 46-й день рождения! Мы решили вспомнить хиты музыканта, которые он исполнил в его сценическом образе Верки Сердючки и завоевал любовь миллионов поклонников. Отметим, что образу в этот день исполняется 26 лет!

Узнайте подробности, как Верка Сердючка вместе с мамой борются с природой в Лондоне:

Отметим, что образе Верки Сердючки Данилко впервые появился на КВН в 1989 году. Сценическое имя позаимствовал у своей бывшей одноклассницы, пообещав обязательно ее прославить.

"Тук, тук, тук"

"Я не поняла"

"Все будет хорошо"

"Гоп гоп гоп"

"Чита Дрита"

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"Дольче Габбана"

"Горилка"

Dancing Lasha Tumbai

Напомним, создатель легендарной Верки Сердючки Андрей Данилко в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о том, как сам начинал свою карьеру с интервью, где уже успел отдохнуть этим летом, и о будущих хитах.

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Верка Сердючка хиты Андрей Данилко
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