Андрею Данилко – 46! Лучшие хиты Верки Сердючки

Образу сегодня исполняется 26 лет

Верка Сердючка Фото: instagram.com/v_serduchka

Сегодня, 2 октября, известный украинский певец и композитор Андрей Данилко празднует свой 46-й день рождения! Мы решили вспомнить хиты музыканта, которые он исполнил в его сценическом образе Верки Сердючки и завоевал любовь миллионов поклонников. Отметим, что образу в этот день исполняется 26 лет!

Узнайте подробности, как Верка Сердючка вместе с мамой борются с природой в Лондоне:

Отметим, что образе Верки Сердючки Данилко впервые появился на КВН в 1989 году. Сценическое имя позаимствовал у своей бывшей одноклассницы, пообещав обязательно ее прославить.

"Тук, тук, тук"

"Я не поняла"

"Все будет хорошо"

"Гоп гоп гоп"

"Чита Дрита"

"Дольче Габбана"

"Горилка"

Dancing Lasha Tumbai

Напомним, создатель легендарной Верки Сердючки Андрей Данилко в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о том, как сам начинал свою карьеру с интервью, где уже успел отдохнуть этим летом, и о будущих хитах.

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