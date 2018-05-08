Анджелина Джоли согласилась снять фильм-биографию великого человека

Джоли снимет картину, которая не оставит никого равнодушным

Анджелина Джоли. Фото: Getty

Известная голливудская актриса и многодетная мать Анджелина Джоли, которая после развода с Брэдом Питтом посещает психиатра, на днях порадовала поклонников хорошей новостью.

Джоли спродюсирует новый биографический фильм под названием "Яркий путь: история Джима Торпа", который не оставит никого равнодушным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Анджелина Джоли поуправляла самолетом в Намибии

Картина расскажет о великом спортсмене и легендарном атлете американского происхождения Джиме Торпе. Оригинальный сценарий фильма создали Абрахам Тейлор, Алекс Нибли и Стерлин Харджо. Роль самого Джима Торпа исполнит 32-летний актер Мартин Сенсмеьер.

"Для меня большая честь работать над этим проектом. У меня была большая привилегия провести много времени с сыном великого спортсмена Биллом Торпом. Именно сын Торпа будет помогать мне в процессе съемок фильма о его легендарном отце", – сказала Анджелина Джоли.

Напомним, недавно стало известно, что исполнительница главной роли в фильме "Малефисента-2" Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.

Действительно ли у Анджелины Джоли назревает новый роман: