Анджелина Джоли согласилась снять фильм-биографию великого человека
Джоли снимет картину, которая не оставит никого равнодушным
Известная голливудская актриса и многодетная мать Анджелина Джоли, которая после развода с Брэдом Питтом посещает психиатра, на днях порадовала поклонников хорошей новостью.
Джоли спродюсирует новый биографический фильм под названием "Яркий путь: история Джима Торпа", который не оставит никого равнодушным.
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Картина расскажет о великом спортсмене и легендарном атлете американского происхождения Джиме Торпе. Оригинальный сценарий фильма создали Абрахам Тейлор, Алекс Нибли и Стерлин Харджо. Роль самого Джима Торпа исполнит 32-летний актер Мартин Сенсмеьер.
Напомним, недавно стало известно, что исполнительница главной роли в фильме "Малефисента-2" Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.
Действительно ли у Анджелины Джоли назревает новый роман: